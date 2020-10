Catanzaro-Foggia, cancelli aperti ma gli ultras dicono no

A distanza di otto mesi dall’ultima volta – era il derby contro la Reggina dello scorso febbraio – i cancelli del “Ceravolo” sono pronti a riaprirsi. Mille i posti disponibili per i tifosi già a partire dalla sfida di domani contro il Foggia, sulla base delle linee guida emanate dal governo con il DPCM del 13 ottobre.

A far da contraltare all’entusiasmo di chi ha già acquistato il tagliando – seicento circa il dato alla chiusura della prevendita di ieri – ci pensa però la netta presa di posizione degli ultras poco inclini a tornare in curva nel generale clima di restrizioni per il Covid.

Una posizione espressa a chiare lettere con uno striscione affisso quest’oggi nel piazzale antistante la biglietteria. “Mascherine, distanziamento e capienza limitata: non ci piegheremo a questa buffonata” il loro messaggio. E poi un perentorio “o tutti o nessuno”.