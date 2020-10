Settore giovanile, under 15: il Catanzaro travolge le Pantere Nere

Pantere Nere: Quintieri; Filice; Ferragina; Risolo; Caroleo; Falcone; De Sanctis; Mungo (20°st Sgherri); Mancuso (10°st Mauro); Pilo; Pirrone (21°st Matano). A disp: Canino; Brescia; Pugliese. All. Rotundo A.

Catanzaro: Polito (1°st Madia) ; Fulciniti; Crispo; Tassoni; Curcio; Vetrano (1°st Scarfone); Migale D. (5°st Lacanna) ; Migale F. ( 5°st Ranieri) ; Romeo (10°st Nitti); Riccio (10°st Olivia) ; Bruno (10°st Pessia). A disp: Mazza; Ricca. All Putrone F.

Ammoniti: Tassone (CZ).

Marcaori: Riccio 7°-23°min (CZ); Curcio 20°-45° (CZ); Romeo 30°min (CZ); Vetrano 32°min (CZ); Bruno 33°min (CZ); Crispo 35°min (CZ); Ranieri 50°-52°min (CZ); Nitti 56°min (CZ); Ricca 59°min (CZ); Mauro 61°min (PN).

L’under15 regionale catanzarese ha aperto il campionato sfidando le Pantere Nere sul campo comunale di Simeri Crichi. La supremazia giallorossa è evidente in quest’incontro, dominato dai ragazzi di Putrone. Difatti Romeo, Vetrano, Bruno, Crispo, Nitti, Ricca e le doppiette di Riccio, Curcio e Ranieri , portano il risultato a 0-12. E’ vano il gol di Mauro al 61°minuto per la formazione di casa, che perde per 1-12. Gli aquilotti iniziano la stagione con una brillante vittoria e si preparano per la gara successiva .

Mel.Lam.