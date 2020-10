Anche il Tg giallorosso ricorda Fabrizio Ferrigno

Anche la Archimedia di Vittore Ferrara autore dello storico Tg Giallorosso che per anni ha documentato con passione e puntualità le gare del Catanzaro viste dalla parte dei tifosi, ha voluto ricordare Fabrizio Ferrigno, il capitano delle Aquile dell’ultima promozione, il “sindaco” giallorosso scomparso alcuni giorni fa a 47 anni. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook alcune immagini d’epoca in alta qualità e il ricordo dell’ex presidente del Catanzaro Claudio Parente. Il video è disponibile in alto. Buona visione