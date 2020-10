Calcio Lega Pro, Catanzaro-Palermo rinviata al 4 novembre

Catanzaro-Palermo non si giocherà domenica. Ad annunciarlo poco fa ci ha pensato la Lega attraverso un comunicato richiamante le disposizioni per la disputa delle gare nel periodo di emergenza Covid-19. Nella giornata di ieri ben dieci tesserati della formazione siciliana, nove giocatori e l’allenatore Boscaglia, sono risultati positivi al test molecolare per il Coronavirus. Già definito lo slot per il recupero: rosanero e giallorossi scenderanno in campo al “Ceravolo” mercoledì 4 novembre alle ore 17.30.