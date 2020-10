Karting, a Marcellinara nuovo podio per il campioncino catanzarese Salvatore Giglio

E’ terminata con grande soddisfazione la terza prova del Campionato Regionale Kart Zona 8 Calabria e Basilicata, circuito dei due mari di Marcellinara (Cz) Brillante inizio nelle prove libere di sabato,dellla terza prova del Campionato Regionale Kart Zona 8 Calabria e Basilicata, del pilota calabrese Salvatore Giglio, dimostrando da subito il suo valore in pista, facendo un “signor” tempo e raggiungendo una velocità massima di 101 kmh.Nelle prove di qualificazione, per la griglia di partenza, si posiziona al secondo posto, ad una manciata di millesimi dal primo.

Purtroppo, il catanzarese Giglio, viene perseguitato dalla cattiva sorte, ed in gara uno, partendo secondo dalla griglia, per un problema al carburatore, si ritrova ultimo. In “Gara due”, il gioiellino del karting catanzarese, non si abbatte anzi, mette cuore e grinta sul suo kart, come fa da sempre nei momenti di difficoltà, e con una serie di sorpassi, da vero campione, spingendo il suo piccolo bolide al limite del possibile con una serie di sorpassi mozzafiato, riesce a risalire fino alla terza posizione, a pochissimi millesimi dal secondo classificato, che aveva, nelle qualifiche, dato un secondo, un risultato che non lo soddisfa, tenendo conto di tutto quello che è successo durante tutto il weekend.

Salvatore Giglio nel ringraziare gli sponsor e quanto lo supportano da appuntamento nel kartodromo di Scalea per la prossima gara, salvo direttive istituzionali a causa dell’emergenza Covid-19 che impone la giusta e doverosa attenzione e rispetto delle norme anti contagio.