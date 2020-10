Catanzaro Calcio, ecco il biglietto per sostenitori. Al via la campagna “Il Ceravolo il mio congiunto”

Doveva essere una campagna abbonamenti vera e propria: da far partire ad inizio campionato per tentare anche di superare quota duemila tessere fatta segnare nella stagione passata. L’emergenza Covid ha però sparigliato tutte le carte sul tavolo giallorosso imponendo una rivisitazione profonda del progetto anche alla luce delle nuove limitazioni anticontagio varate dal governo. Il risultato di questo processo di adattamento è stato presentato oggi dal Catanzaro nella sede di via Gioacchino da Fiore, alla presenza del diggì Foresti e dell’ideatore del progetto Roberto Talarico.

IL PROGETTO – “Il Ceravolo è il mio congiunto” il claim scelto per l’operazione: a riprendere uno dei termini divenuti in periodo di lockdown tra i più comuni ed utilizzati del vocabolario, affiancato al nome dell’impianto di casa delle aquile. Alla base di tutto un top-ticket – già disponibile sui circuiti di vendita telematica della biglietteria al costo di 100 euro – che mira a garantire il diritto di prelazione per le gare interne delle aquile in questa stagione. «Tutti gli abbonati dello scorso anno che hanno esercitato il loro diritto di prelazione potranno assistere normalmente al calendario della stagione in corso – ha sottolineato Talarico – Quella che proponiamo è una fidelity card ulteriore che darà al tifoso anche qualche benefit come assistere al match direttamente dagli sky-box, ricevere una foto autografata di un giocatore a scelta o beneficiare di un cospicuo sconto sul merchandising ufficiale». In caso di tre top-ticket staccati in uno stesso nucleo familiare si avrà diritto anche ad una maglia omaggio. A promuovere l’idea dell’innovativo «percorso di fedeltà giallorossa» saranno venti storie “pescate” dagli autori tra le tante di chi vive quotidianamente la passione per le aquile. «Dal sorriso di Giorgia ai tornelli al volto di Claudio che chiude lo stadio – ha detto Talarico – passando per Dante che bacia il suo posto in Tribuna o a Mario che benedice il suo ai distinti». La campagna si snoderà anche attraverso spot televisivi.

«UN CONTRIBUTO MORALE» – Soddisfatto della nuova articolazione anche il diggì Foresti. «Speriamo che questa campagna possa sfociare in futuro in qualcosa di più utile e più pregnante – ha ammesso – E’ un progetto che facciamo partire oggi, tra le mille difficoltà del periodo, ma che miriamo di completare domani quando si spera l’emergenza sarà alle spalle. Come società ci siamo mossi subito per avvicinare i tifosi alla squadra e l’idea del top-ticket è un modo per dare la possibilità a chi può di fornire un contributo a livello morale». Altre idee sono in cantiere, in attesa di tempi migliori. Come le gite riservate a Giovino o le visite negli spogliatoi nel giorno della gara o ancora il pranzo insieme alla squadra nel giorno della vigilia. Il traguardo minimo? Già fissato: «Auspichiamo almeno 500 top-ticket – ha detto il diggì – Sappiamo che il momento è difficile per tutti ma abbiamo pensato anche ad incentivi a sostegno».

«MI ASPETTAVO DI PIU’» – Dalla tifoseria insomma si aspetta un segnale in questa fase, se è possibile anche più caloroso di quello di domenica scorsa. «Un pizzico di delusione l’ho avuta – ha ammesso fuori dai denti Foresti – dopo mesi di chiusura per un pubblico così passionale come quello giallorosso pensavo ci sarebbe stata la corsa per accaparrarsi i mille biglietti disponibili per la gara contro il Foggia. Settecento è comunque un buon numero – ha ammorbidito poi, citando la normale paura del contagio – Chi è stato presente ci ha dato una grossa mano nel trasferire ai giocatori la tensione giusta per disputare il match».