La determinazione del giovane Mirko Fera nelle gare di kart per Calabria e Basilicata

Si è appena conclusa la terza prova del Campionato Regionale Kart Zona 8 Calabria e Basilicata, un altro weekend pieno di emozioni altalenanti per il Campioncino Mirko Fera del Racing Team Giusy Kart della famiglia Sicilia. L’inizio del weekend è stato molto complicato per Mirko Fera, dovuto a problemi di setting, prontamente risolti dal team prima della finale. Nelle qualifiche cronometrate si posiziona al settimo posto posto in griglia di partenza.

Le difficoltà della prefinale

La prefinale si chiude troppo presto per il giovane pilota, un contatto subito dopo la partenza lo mette fuori gioco. Ma il Campioncino Mirko Fera raccoglie tutte le energie e la concentrazione per prepararsi al meglio ad una difficile gara in salita dall’ultimo posto in griglia.

La finale

Partenza della finale, Mirko scala posizioni su posizioni con sorpassi spettacolari e duelli fino alla bandiera a scacchi! È secondo! Con grande freddezza riesce a rintuzzare a tutti i tentativi del terzo classificato che pur provandole tutte si deve arrendere alla supremazia di Mirko. Grande gara e grandi emozioni. In soli 16 giri della Pista2Mari riesce in una rimonta da brividi.

