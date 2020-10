Il Catanzaro Corse Club 2 Mari ha rinnovato il mandato del presidente e del direttivo

Sabato 24 ottobre si sono tenute le elezioni per la carica di presidente del Catanzaro Corse Club 2 Mari, e per il rinnovo del suo Consiglio Direttivo. Il sodalizio Catanzarese, federato ASI dal 1988, rappresenta il punto di riferimento cittadino per gli appassionati di auto e moto storiche e vanta soci in tutta la Calabria. Eccezionale è stata l’affluenza che è arrivata al 72% degli aventi diritto al voto a dimostrazione che in questa tornata elettorale la partecipazione all’esito è stata molto sentita dai Soci.

Tutte le operazioni di voto si sono svolte nel massimo del rispetto delle normative antiCovid e per regolare il flusso dei votanti ed il loro distanziamento, sono stati presenti due Carabinieri per tutta la durata della consultazione. Ai Carabinieri, al Presidente di seggio . Antonio Paone e ai due scutatori Alessio e Paolo De Mare va il ringraziamento per il lavoro profuso.

La consultazione ha premiato il Presidente uscente Raffaele Iorfida che si conferma alla carica per ulteriori tre anni ed il Consiglio Direttivo uscente con la sostituzione di un solo consigliere rispetto alla tornata elettorale precedente.

Il Presidente Iorfida ed i consiglieri eletti hanno ringraziato tutti i soci per la preferenza accordata che sperano di onorare al meglio con l’organizzazione di eventi e raduni non appena l’emergenza da Coronavirus lo consentirà. Per maggiori informazioni www.catanzarocorse.it