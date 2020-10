Catanzaro, tifo per te»: Claudio Ranieri spinge le Aquile

Mancano poche ore alla sfida di Coppa Italia tra Catanzaro e Genoa a “Marassi”. E per i giallorossi arriva un incoraggiamento mica da poco, sempre dalla città della lanterna, da una vecchia conoscenza di prestigio. “Sir” Claudio Ranieri – bandiera del passato, cittadino onorario di Catanzaro dal luglio 2016, attuale tecnico della Sampdoria – ha infatti voluto formulare il suo personale in bocca al lupo alle aquile dichiarando di tifare per loro nella sfida di questo pomeriggio contro i grifoni. «Otto anni non si dimenticano – le sue parole, riportate da clubdoria46 – in via del tutto eccezionale, è logico e mi sembra anche giusto fare il tifo per il Catanzaro». Un spinta ora per un abbraccio domani, verrebbe da dire: in caso di passaggio del turno, infatti, i giallorossi se lo ritroverebbero sulla strada anche come avversario visto che da tabellone l’eventuale nuovo accoppiamento di coppa sarebbe proprio con i blucerchiati.