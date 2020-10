Coppa Italia Genoa-Catanzaro 2-1, Calabro: “Gara splendida ci avevamo creduto”

«Abbiamo giocato alla pari con un avversario superiore di due categorie. Peccato per l’eliminazione perché speravamo di passare il turno e un po’ ci avevamo anche creduto». Queste le prime parole di Calabro al termine del match tra il suo Catanzaro e il blasonato Genoa: una disamina schietta, intrisa di soddisfazione e anche un pizzico di rammarico per novanta minuti ben giocati dai giallorossi. «È stata una gara splendida – ha detto il tecnico – sono davvero contento della prestazione dei ragazzi e per lo spirito messo in campo». Archiviata la coppa ora si tornerà a concentrarsi sul campionato: stasera la squadra arriverà ad Orte dove scatterà il ritiro per la gara di domenica contro la Ternana.