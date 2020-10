Verso la Ternana, il Catanzaro è con il dubbio Casoli

Dopo il grifone, le fere. Ha già spostato l’obiettivo, il Catanzaro, passando dall’obiettivo coppa a quello campionato e dal forte Genoa di Maran alla capolista Ternana guidata da Lucarelli. Ad Orte, dove le aquile si sono trasferite in ritiro subito dopo la sfida di mercoledì in terra ligure, sono iniziate le prove generali per il match del prossimo fine settimana al “Liberati”.

A confortare Calabro, in questo periodo di impegni a raffica, ci pensa la positiva abbondanza della rosa e il livello sempre alto della scelta dal punto di vista tecnico. Per questo preoccupa il giusto ma nulla di più l’eventuale forfait di una pedina importante come Casoli, uscito da Genova con i dolori di una botta ed in forse per la sfida agli umbri. E’ lui il forte dubbio di queste ore: la rifinitura di domani servirà per capire se l’ex Matera potrà esserci e quale sarà il volto della mediana.

Chi di sicuro sarà assente è Matteo Di Piazza, ai box per il riacutizzarsi dell’infortunio muscolare già accusato ad inizio stagione: per lui si prospettano tempi più lunghi per il recupero – si viaggia sulle due settimane – ma anche in questo caso non si segnalerebbero inquietudini. Curiale, Evacuo, Di Massimo ed all’occorrenza anche Carlini fanno dormire sonni tranquilli.