Taekwondo, il catanzarese Simone Alessio premiato agli Italian Sports Awards

Arriva finalmente una felice notizia in un periodo non certo buono per tutto il movimento dello sport regionale. Simone Alessio, atleta catanzarese di taekwondo del G.S. Fiamme oro, si è classificato al primo posto nella categoria “giovani uomini” in qualità di miglior atleta dell’anno. Ieri, al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, nel rispetto del protocollo vigente, l’atleta azzurro ha ricevuto il prestigioso premio agli Italian Sport Awards.

Dopo il 1° posto al campionato del mondo, il 3° posto al campionato europeo, essere stato insignito del collare d’oro, si aggiunge un ulteriore riconoscimento a conferma del suo straordinario talento.

Dal Comitato Fita Calabria arrivano i complimenti per i risultati ottenuti e per il lavoro svolto fin’ora da tutto lo staff federale, con l’augurio che per Simone essere solo l’anticipo di altre importanti vittorie.