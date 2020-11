Esame Avellino per le Aquile. Calabro: ‘Possiamo e dobbiamo farcela’

Ciò che è fatto è fatto: i tre giorni a disposizione per riflettere sugli errori e tentare di ritrovarsi sono finiti e per il Catanzaro è già tempo di tornare in campo. Senza sosta, senza tregua il calendario. E senza appello il banco di prova che i giallorossi dovranno affrontare domani: un esame che potrebbe valere tanto – forse anche tutto – in termini di ambizioni e chissà anche di futuro della guida tecnica. Ci sarà da dimostrare di non essere quelli molli di Terni e di mercoledì scorso contro il Palermo. Calabro lo sa e alla vigilia della sfida in Irpinia ha provato a stimolare i suoi.

«DAREMO IL MASSIMO» – «Questi giorni sono serviti per guardarci negli occhi ed uscire più uniti di prima – le sue parole, riportate in una nota ufficiale – Sappiamo che veniamo da un brutto periodo ma dobbiamo riprendere la strada interrotta prima di queste due partite. Ne abbiamo la possibilità e dobbiamo farlo». Per rialzare la testa ed allontanare dubbi e graticola sarà necessario uscire con un risultato positivo dal “Partenio” dove quest’anno si è già scesi in campo – non figurando troppo bene, per la verità – contro la Casertana. Questa volta ci sarà l’Avellino di fronte, «una squadra in salute – ha sottolineato Calabro – che ha avuto dieci giorni per preparare la gara e come noi è composta da giocatori che conoscono perfettamente la categoria. Ci sarà da correre e sacrificarsi in campo – la previsione – Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo»