Riscatto Di Massimo: con lui il Catanzaro rialza la cresta

Potesse tornare indietro, al minuto trentotto della sfida contro il Palermo al “Ceravolo”, altro che pallonetto. Alessio Di Massimo si comporterebbe proprio come ad Avellino: farebbe scendere un po’ di più la sfera davanti a sé ed opterebbe per la staffilata secca, il modo più sbrigativo e semplice, da che mondo è mondo, per far fuori un portiere lontano dai pali. Quante critiche per quell’errore marchiano che mercoledì scorso è valso la vittoria contro i siciliani. E che soddisfazione poi l’essersi rifatto nel giro stretto di poche ore, ripagando al massimo la fiducia concessagli ancora da Calabro. Di nuovo in campo dal primo minuto, nonostante tutto: l’amarezza del primo giorno di ritiro forzato al “Federale” – che lo aveva visto ripassare in solitaria il capitolo delle conclusioni verso la porta – spazzata via dal gol ai biancoverdi e dalla corsa forsennata verso la panchina per l’abbraccio all’allenatore. Il cerchio del riscatto che si chiude, il sorriso che torna. Per lui come per il Catanzaro.

PROVA POSITIVA – Da sette pieno la sua prova al “Partenio” che ha confermato a livello tecnico le impressioni positive delle gare precedenti quando si era imposto come “procura rigori” – Terni e Palermo – e come mina vagante per le difese avversarie. Sul podio dei migliori, insieme a lui, anche Luca Martinelli – autore dell’assist per il tris Di Piazza e protagonista di una prova con meno sbavature del solito e più sostanza – e soprattutto Andrea Risolo. Un insospettabile, un gregario, che ha corso per tre e sradicato palloni in quantità in mediana. La vittoria contro gli irpini ha soprattutto la loro firma.

«LO MERITAVAMO» – Tira un sospiro di sollievo anche Calabro che con la prestazione convincente dei suoi rafforza un po’ la panchina. «La vittoria è un segnale per noi stessi e ce la meritavamo – il suo commento – Eravamo sfiduciati e per questo i punti raccolti sono importanti. I ragazzi hanno dimostrato attaccamento al progetto più che al mister: ora dovremo ripeterci nell’atteggiamento». Ripetersi, farlo diventare abitudine. Anche perché domani sarà già nuova vigilia e mercoledì al “Ceravolo” arriverà il Teramo secondo.