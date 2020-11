Un abbraccio per ‘iniziare’: il Catanzaro si rialza ed allontana i fantasmi

Sarà per la grande voglia di distensione che accomunava tutto l’ambiente Catanzaro alla vigilia, dopo i fulmini scatenati dalle parole del diggì Foresti in settimana. O più semplicemente perché in questo periodo sospeso, tra isolamenti e distanziamenti imposti “causa Covid”, di scene così se ne vedono ormai poche in giro. Sta di fatto che quell’abbraccio tra squadra e mister al “Partenio”, subito dopo il gol del sorpasso, ha quasi commosso lasciando il segno e dando un senso a tutto. L’immagine più bella da mettere sulla copertina della domenica della resurrezione giallorossa in cui gli uomini di Calabro sono riusciti in un sol colpo a tornare alla vittoria dopo la brutta prova contro il Palermo, a centrare il primo successo esterno della stagione ed a infilare tre reti alla seconda miglior difesa del campionato. L’Avellino, fino a quel momento imbattuto. Cosa ci sia dietro quella stretta a coorte liberatoria che ha coinvolto titolari e panchina, dirigenza e guida tecnica, è facile da immaginare: l’aria pesante del ritiro forzato – che proprio la vittoria di ieri ha consentito di interrompere – le critiche mosse da più parti per la classifica deficitaria – migliorata, sì, ma ancora da implementare – la gravità di un esame forse finale per il futuro della panchina. Il successo di ieri non ha risolto tutto, ci mancherebbe. Ma ha schiarito notevolmente l’orizzonte restituendo motivazione e fiducia. Ha dimostrato compattezza, quell’abbraccio. E da esso il Catanzaro dovrà ripartire, non per un semplice “nuovo inizio” ma per l’«inizio vero e proprio» come sottolineato a fine gara dal diggì Foresti.

«REAZIONE DA UOMINI» – «Volevamo una reazione da uomini dalla squadra e l’abbiamo ottenuta – le sue parole – I ragazzi hanno dimostrato di voler far partire qui la loro stagione e questa vittoria può rappresentare uno spartiacque importante». Logico che ci sarà da sudare – «dobbiamo recuperare tanti punti persi per strada, a cominciare da quelli gettati al vento contro il Palermo» – ma replicando la prova di Avellino la salita potrebbe rivelarsi meno dura.