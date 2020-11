Catanzaro, conferma cercasi. Evacuo per l’assalto al Teramo

Conferma cercasi, contro un’altra prima della classe finora imbattuta. E’ già passato, per il Catanzaro, l’acuto esterno di domenica scorsa ad Avellino: sul cammino dei giallorossi, ora più in fiducia e rinfrancati di una settimana fa, c’è il sorprendente Teramo dell’ex Ilari, a caccia di punti preziosi per proseguire l’inseguimento al primo posto. Novanta minuti cruciali alle porte per Branduani e compagni: una cartina di tornasole per capire se o meno il Catanzaro potrà dare per superata la crisi e se o meno si potrà ritagliare un ruolo da protagonista in questa stagione. Conferma cercasi, dunque, ora più che mai.

QUI GIALLOROSSI – La convincente prova del “Partenio” dovrebbe spingere Calabro a cambiare poco l’undici di partenza: l’unica variante potrebbe essere in attacco dove Evacuo scalpita per la titolarità e nella rotazione dovrebbe essere preferito a Curiale. L’altra maglia nel reparto pare indirizzata a Di Massimo mentre Di Piazza sarà ancora arma a gara in corso. Buono il momento di Riccardi candidato a completare la difesa insieme a Martinelli e Fazio; si viaggia anche verso una riconferma di Risolo nel cuore della mediana con Carlini a galleggiare tra le linee.

QUI BIANCOROSSI – Ottimismo filtra dal ritiro abruzzese con l’esordiente Paci alla guida pronto a giocarsela. «Le sensazioni sono positive – ha detto il coach – Proveremo a competere consapevoli che sarà comunque una gara impegnativa. Mi aspetto un Catanzaro avvelenato per il momento che sta vivendo – ha aggiunto – Soprattutto i primi minuti saranno infuocati ma la stanchezza alla lunga potrebbe pesare nelle fila avversarie e dovremo essere bravi ad approfittarne». Niente trasferta per Bombagi bloccato da un problema alla schiena, con lui restano ai box anche Viero, Gerbi e Lašík. Torneranno disponibili Santoro e Costa Ferreira con quest’ultimo, insieme a Mungo e all’ex Ilari, posizionato sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Pinzauti.

NUMERI – Quello di domani sarà il terzo confronto assoluto tra le due formazioni al “Ceravolo”. Nei precedenti due – tra regular season e playoff dello scorso anno – una vittoria ed un pareggio per le aquile. Arbitro dell’incontro sarà Il signor Acanfora di Castellammare il cui ricordo, per i giallorossi, è legato alla sfortunata trasferta di Siracusa dell’aprile 2019 (1-0) e alla vittoria di coppa tra le mura amiche contro il Monopoli (2-0) del novembre scorso. Somma e D’Apice gli assistenti.

CATANZARO (3-5-2) : Branduani; Riccardi, Fazio, Martinelli; Casoli, Verna, Risolo, Carlini, Contessa; Evacuo, Di Massimo. All. Calabro

TERAMO (4-2-3-1) : Lewandowski; Diakite, Piacentini, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo, Costa Ferreira; Pinzauti. All. Paci