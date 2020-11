Col Teramo decide Carlini. Catanzaro: tre punti preziosi. Alle 21 Studio giallorosso

CATANZARO-TERAMO 1-0

Marcatore: 26’st Carlini

CATANZARO (3-5-2) : Branduani; Riccardi, Fazio, Martinelli; Casoli, Verna, Risolo (45’st Baldassin), Carlini (36’st Corapi), Contessa (45’st Pinna) Evacuo (19’st Curiale), Di Massimo (36’st Di Piazza). All. Calabro. A disp: Iannì, Di Gennaro, Salines, Riggio, Evan’s, Altobelli, Garufo

TERAMO (4-2-3-1) : Lewandowski; Diakite, Piacentini, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari (44’st Di Francesco), Mungo, Costa Ferreira (24’st Cappa); Pinzauti (10’st Bunino). All. Paci. A disp: Valentini, Trasciani, Soprano, Minelli, Celentano, Birligea, Di Matteo

Arbitro: Acanfora di Castellammare

Note: Ammoniti Fazio, Casoli, Carlini

Un gol di Carlini nel secondo tempo abbatte il Teramo e regala al Catanzaro altri tre punti preziosi nella sua risalita in classifica: è finita uno a zero la sfida del “Ceravolo”. Ed è una vittoria meritata e brillante quella ottenuta dagli uomini di Calabro che al cospetto della seconda della classe hanno sfoderato una prestazione di assoluto livello.

CRONACA – Attese della vigilia confermate in toto da entrambe le parti: Calabro rinnova la fiducia a Risolo e si affida ad Evacuo davanti, Paci invece recupera Santoro e schiera Ilari, Costa Ferreira e Mungo alle spalle di Pinzauti.

Primo tempo – Ritmi elevati in apertura con soprattutto i padroni di casa arrembanti nelle sfuriate. Bastano sessanta secondi ai giallorossi per confezionare la prima occasione pericolosa con Carlini ma il tocco del centrocapista – un autentico rigore in movimento dal centro dell’area piccola – trova Lewandowski puntuale alla parata. Al quattordicesimo è invece Evacuo a sfidare l’estremo difensore ospite: la sua stoccata di testa è precisa e forte al punto giusto ma anche in questo caso il polacco riesce a sventare. Passano i minuti e le aquile acquistano fiducia: al venticinquesimo Di Massimo si incunea in slalom nelle maglie della difesa biancorossa ma al momento della conclusione alza troppo la mira sparando il pallone alto sopra la traversa. Il Teramo ne esce di fisico e tecnica spinto dalle lunghe leve di Diakite e dal genio dei suoi trequartisti. Una punizione di Arrigoni sfiora il palo al quarto d’ora, poco dopo la mezzora è Costa Ferreira a provarci da fuori.

Secondo tempo – Inoperoso Branduani nella prima frazione: per tentare qualcosa in più ad inizio ripresa Paci cambia in attacco sostituendo Pinzauti con Bunino. Fa lo stesso Calabro al diciassettesimo richiamando in panca uno stanco Evacuo per Curiale ed una decina di minuti dopo arriva la scossa. E’ l’asse Contessa-Di Massimo a tessere la trama, poi conclusa da Carlini con una botta di forza che si insacca sotto la traversa. Aquile che potrebbero anche allungare poco dopo ma innescato da Di Massimo Curiale spreca calciando debolmente in bocca al portiere. Si va di amministrazione controllata nelle ultime fasi tra la girandola dei cambi giallorossi – dentro Corapi, Di Piazza, Pinna e Baldassin, fuori Carlini, Di Massimo, Contessa e Risolo – e una spinta generosa ma infruttuosa da parte dei biancorossi. L’uno a zero finale è il giusto premio per un Catanzaro ringalluzzito e pimpante.