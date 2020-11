Reduce dal prezioso successo in trasferta contro Vallefoglia al tie break, il Volley Soverato si appresta ad affrontare il primo di due turni casalinghi consecutivi riservati dal calendario. A fare visita a Riparbelli e compagne domenica prossima, sarà lItas cittá fiera Martignacco che nell’ultima giornata ha superato in casa per tre a uno Macerata.

La squadra guidata da coach Gazzotti si trova a undici punti e nelle ultime tre gare disputate ne ha raccolto ben otto, andando a vincere su campi difficili come quello di Ravenna. Si affronteranno, dunque, due squadre che stanno attraversando un periodo positivo con le padrone di casa di coach Napolitabo decise a non fermarsi per incrementare il bottino in classifica; contro Vallefoglia si è vista una squadra viva, che ha lottato su tutti i palloni restando unità nei momenti difficili riservati dal match. Contro le friulane, superate all’andata in quattro set, non bisogna abbassare la guardia ed affrontare l’incontro con la massima concentrazione da subito. La squadra biancorossa sta preparando la sfida nella consueta settimana di allenamenti e proprio sul match di domenica che, ricordiamo, avrá inizio alle ore 16, abbiamo ascoltato le impressioni di Chiara Mason:” Domenica ci aspetta una partita impegnativa, loro sono una buona squadra e vengono da risultati positivi. Anche noi arriviamo da una vittoria importante, a Pesaro, dove abbiamo preso due punti che ci hanno fatto acquisire piú fiducia nei nostri mezzi e nel lavoro che facciamo in palestra. Torniamo a giocare al Pala Scoppa, purtroppo senza pubblico,ma in ogni caso sentiamo la vicinanza dei nostri tifosi. Siamo pronte a combattere e a giocarci anche questa partita“. Fischio d’inizio, quindi, anticipato di un’ora, alle 16 con direttori di gara Scarfó Fabio e De Sensi Danilo. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming sulla piattaforma LVF TV.