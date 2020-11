Catanzaro-Cavese, bivio per due. Scalpita Evacuo per l’attacco

Un bivio per due: il Catanzaro per confermarsi nel momento positivo e dare un’altra scossa alla propria classifica, la Cavese invece per rialzarsi e ritrovare fiducia in un momento nero, reso ancora più difficile dal covid e dalle assenze. Non ci sarà possibilità d’errore domani – calcio d’inizio ore 15 ma c’è l’incognita meteo – e contro la peggiore difesa del campionato i giallorossi dovranno rispolverare le migliori armi d’attacco. Scalpita Evacuo: contro i metelliani potrebbe toccare proprio a lui il ruolo di testuggine.

QUI GIALLOROSSI – A centrocampo è ballottaggio tra Risolo e Corapi con il capitano dietro al compagno per partire dal primo minuto

Ci sta pensando Calabro che quest’oggi, nella rifinitura, ha fatto un po’ le prove generali per la gara. A Francavilla l’ex Trapani è stato impiegato nella mezzora conclusiva subentrando al posto di Curiale e la staffetta potrebbe essere riproposta domani a parti invertite. Di Massimo resta il punto fermo del reparto: nelle scelte a partita in corso potrebbe rientrare anche il ristabilito Di Piazza. A centrocampo è ballottaggio tra Risolo e Corapi con il capitano dietro al compagno per partire dal primo minuto.

QUI BLUFONCE’ -Tornerà l’ex Germinale, in campo ci saranno anche le altre tre vecchie conoscenze giallorosse Cannistrà, De Franco e Russotto

Niente rifinitura invece per i campani che quest’oggi hanno registrato la terza positività nel gruppo squadra dopo le due dei giorni precedenti. Una tegola in più per Maiuri che per l’esordio al “Ceravolo” dovrà dribblare assenze e tempi ristretti di intervento. «Mi aspetto un atteggiamento positivo – ha detto il tecnico alla vigilia – Il Catanzaro è una squadra di assoluto valore e sarà una gara difficile ma il nostro obiettivo è quello di fare punti con tutti, sia in casa che fuori». Ci si affida alla voglia di riscatto dello spogliatoio dopo i risultati negativi di questo primo frangente che sono valsi l’ultimo posto in classifica. «Qualcosa cambierà – ha sottolineato parlando di formazione – Un’idea ce l’ho ma vedremo domani». Tornerà disponibile l’ex Germinale, riaggregato dopo essere stato messo ai margini: in campo ci saranno anche le altre tre vecchie conoscenze giallorosse Cannistrà, De Franco e Russotto.

NUMERI

Otto i precedenti disputati al “Ceravolo” tra le due formazioni: in tre occasioni sono stati i padroni di casa a centrare il successo, una sola volta invece gli ospiti e cinque i pareggi. Incrocio mancato causa covid lo scorso anno – si giocò solo l’andata, sul neutro di Castellammare, e finì 2-2 – l’ultima volta a Catanzaro è per questo quella del dicembre 2018: 1-1 il finale con gol di Kanoute e Lia.

I fischietti

Arbitrerà Costanza di Agrigento, mai finora sul cammino delle aquile; Toce, Lisi e Cutrufo saranno gli assistenti.

Così in campo

CATANZARO (3-4-1-2) : Branduani; Riccardi, Fazio, Martinelli; Casoli, Verna, Risolo, Contessa; Carlini; Evacuo, Di Massimo. All. Calabro.

CAVESE (4-3-3) : Bisogno; Cannistrà, Matino, De Franco, Semeraro; Esposito, Pompetti, Favasuli; Senesi, Germinale, Russotto. All. Maiuri.