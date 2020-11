Verso Catanzaro-Cavese, Calabro: ‘Sarà ostacolo duro’

Altro che turno morbido e semplice: a dispetto delle apparenze di classifica e dei numeri la Cavese di Maiuri «sarà ostacolo arduo» per il Catanzaro. Per questo, alla vigilia della scesa in campo, il tecnico dei giallorossi Calabro ha voluto richiamare all’attenzione i suoi sottolineando come questi impegni, solo sulla carta abbordabili, possano essere letti come test per misurare la crescita «soprattutto dal punto di vista mentale». Lo ha fatto non davanti ai microfoni della sala stampa ma con dichiarazioni pubblicate sul sito ufficiale del club.

Nessun appagamento e nessun calo di tensione

«Solo chi non conosce il calcio può pensare che la partita di domani non nasconda insidie – le sue parole – Da parte nostra non è consentito nessun appagamento o calo di tensione». A far da contraltare ci penserà la grande voglia di riscatto degli avversari, fanalino di coda, falcidiati dal covid e con un nuovo trainer in panca.

Indisponibile Urso

«Hanno qualità diverse rispetto a ciò che ha detto il campo finora – ha commentato Calabro – La nostra crescita si vedrà particolarmente in partite come questa». L’unico indisponibile per la gara sarà Urso – rientrato in settimana e giudicato non ancora in condizione – per il resto organico al completo ed ampia possibilità di scelta. Un fattore importante, questo, per una sfida da non sottovalutare