Basket serie B, Mastria Academy riceve Ruvo di Puglia

Primo giorno di vigilia, pre match casalingo, per la Mastria Sport Academy Catanzaro. Ritorna in scena al Palapulerá il campionato di pallacanestro di Serie B, i padroni di casa riceveranno la visita della Tecno Switch Ruvo di Puglia del serbo ex Planet Nikola Markovic. La Mastria nella prima giornata di campionato ha perso in trasferta sul campo dell’altra compagine calabrese del girone D2, la Pallacanestro Viola Reggio Calabria per 74-58. I pugliesi invece sono reduci da una vittoria importante ottenuta di sole tre lunghezze, per 78-75, in casa contro la Pavimaro Molfetta di un altro grande ex giallorosso come Daniele Dell’Uomo. Sarà tempo di esordi per la Mastria, infatti domani toccherà muovere i primi passi con questa maglia al neo acquisto Pasquale Battaglia, vero colpo di mercato dei bianco blu dopo la perdita per infortunio di Antonio Smorto. Battaglia, catanzarese doc, fa ritorno nella sua città natale dopo l’esperienza da capitano nel Matera Basket, società che ha dato forfait al campionato a soli dieci giorni dall’inizio di quest’ultimo. La palla a due sarà alzata alle ore 18.00, arbitri dell’incontro saranno i signori Fusari Roberto di San Martino Siccomario e Simone Gurrera di Vigevano.

QUI CATANZARO – Out il lungodegente Antonio Smorto. Esordio come detto per Pasquale Battaglia, che sarà fondamentale nelle rotazioni a disposizione di coach Salvatore Formato. Cabina di regia destinata all’esperto play Marco Cucco, con Andrea Procopio, classe 99 e catanzarese doc anche lui, in uscita dalla panchina. Fondamentale sarà l’apporto anche di Gioele Moretti e Salvatore Morciano. Doppia doppia per quest’ultimo con 17 punti combinati a 12 rimbalzi. Sotto le plance agirà l’esperto Daniele Tommassello. Dalla panchina la voglia di fare di tanti giovani promettenti come Petronella e Scianaro o i due stranieri Milijanic e Mavric.

QUI RUVO – I pugliesi sono reduci, come raccontato, dalla convincente vittoria su Molfetta in uno dei tanti super derby pugliesi di questo girone. Esperienza da vendere con un roster ben preparato a questo campionato per la Techno Switch. Il play titolare è Nicolò Basile, ex capitano di Pesaro in Serie A1 che nonostante sia in classe 1995 ha già avuto un sacco di esperienze nel massimo campionato italiano; parecchi punti nelle mani anche per il tiratore Gianni Cantagalli, supportati dal super lungo Nemanja Dincic. Squadra ricca di giocatori di nazionalità serba con tanta energia dalla panchina. In quintetto c’è spazio anche per il catanzarese d’adozione Nikola Markovic, trafila delle giovanili e campionati senior disputati in maglia Planet Basket Catanzaro. La squadra pugliese è sicuramente tra le più attrezzate del girone e potrà sicuramente dire la sua.