Catanzaro, la carta Evacuo contro la Turris formato trasferta

Per una squadra che deve rialzarsi dopo un kappao bruciante, un’altra che invece vuole proseguire spedita sull’onda degli ultimi quattro risultati utili consecutivi. Quarta e quinta in classifica, appaiate, separate solo da una lunghezza, ma con stati d’animo decisamente opposti visti i propositi di partenza d’anno. Sono i numeri a dirlo: Catanzaro-Turris – calcio d’inizio domani ore 17.30 – sarà uno scontro diretto per il sotto podio più importante. E per i giallorossi, che si troveranno di fronte un’imbattuta nelle esterne, sarà fondamentale rispondere bene al test. Anche perché dietro, in graduatoria, di certo non si resta a guardare.

QUI GIALLOROSSI – Niente convocazione per Martinelli ed obbligo di rattoppare ancora la difesa per Calabro: toccherà a Pinna giocare al suo posto, in linea con Riccardi e Fazio come già fatto a Bari. Mancherà anche Baldassin che difficilmente comunque sarebbe partito titolare nella contesa. Questo perché l’equilibrio al centro pare essere stato trovato: ci saranno ancora Risolo e Verna in cabina di regia con Garufo ed uno tra Casoli ed Evan’s – in vantaggio il più esperto ex Matera – ai lati. Davanti Evacuo è candidato alla maglia da titolare dopo gli ultimi tre turni che lo hanno visto sempre subentrante: ad assicurare velocità contro i corallini ci dovrebbe pensare Di Massimo.

QUI CORALLINI – Turris che dovrà rinunciare invece a Sandomenico – forfait dell’ultimo minuto per lui – che recupera Signorelli per il centrocampo ma non Persano e D’Alessandro. «Il Catanzaro ha un organico importante ed una società con grandi ambizioni – le parole del tecnico Fabiano alla vigilia – ma pensiamo a noi e ad innescare le nostre armi migliori». Nell’undici di partenza campano dovrebbero trovare spazio almeno tre dei quattro ex giallorossi: Di Nunzio in difesa, Tascone in mediana, Giannone con Pandolfi davanti; solo panchina per Lame, il resto della formazione lo costituirà la sorprendente truppa di giovani che in casa corallina si ha avuto il coraggio di lanciare e che finora ha stupito. «Non è un problema metterli in campo – ha detto Fabiano – nemmeno contro le squadre più forti e titolate».

NUMERI – Sarà il nono precedente al “Ceravolo” tra le due squadre: una classica, quasi, degli anni infuocati di C dei giallorossi. L’ultimo incrocio è datato aprile 2001 terminato con la vittoria per due a zero dei padroni di casa grazie alle reti di Caggianelli e Di Corcia; mai una vittoria dei campani sui tre colli: l’unico risultato utile strappato dai corallini è infatti il pareggio a reti inviolate della stagione 1999/2000. Gara affidata al signor Marini di Trieste che in questa stagione ha già diretto il Catanzaro nella sfida di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla (2-1). Poma e Cortese saranno gli assistenti.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Riccardi, Fazio, Pinna; Garufo, Verna, Risolo, Casoli; Carlini; Evacuo, Di Massimo. All. Calabro

*TURRIS (3-5-2)* : Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Tascone, Franco, Romano, Esempio; Giannone, Pandolfi. All. Fabiano