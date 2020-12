Basket serie B, Mastria cede in casa al Ruvo di Puglia

Una buona Mastria cede il passo ad un Ruvo Di Puglia che potrà sicuramente dire la sua all’interno di questo campionato. Vittoria di squadra dei pugliesi che vanno a punteggio pieno, seconda sconfitta per i catanzaresi che sono belli a metà. La Mastria cede nel terzo quarto e subisce un pesante parziale di 15-30 che di fatto chiude il match. Padroni di casa che schierano in quintetto Procopio come play, capitan Cucco in guardia, Moretti ala piccola e Morciano ala grande con Tommassello sotto le plance; Ruvo risponde con Basile da uno, Cantagalli in guardia, l’ex Catanzaro Markovic in ala, Dincic come quattro e De Leone centro.

Parte subito forte la formazione ospite che con un 4 su 4 di Basile si porta sul parziale iniziale di 2-6; le squadre iniziano a rispondersi colpo su colpo, due penetrazioni di Procopio e l’apporto di un Tommassello gigantesco in mezzo all’area siglano un parziale di 13-2 che porta la Mastria sul 15-8 a metà tempo; l’ingresso delle seconde linee penalizza un po’ la Mastria che subisce un controparziale propiziato dal veterano argentino Ochoa e il primo quarto termina sul 21-19. Nel secondo quarto, la Mastria prova ad allungare il passo affidandosi alla mano calda di Pasquale Battaglia, viene anche servito spesso il centro Tommassello che in mezzo all’aria domina combinando 10 punti e 7 rimbalzi soltanto nei primi due quarti risultando anche preziosissimo in fase difensiva; la Techno Switch però risponde colpo su colpo con il solito Basile, precisissimo dalla linea della carità e con Razic che realizza 7 punti nel solo secondo periodo e tiene Ruvo a contatto: si va al riposo a metà gara sul 39-36.

Al rientro dagli spogliatoi è il collettivo pugliese a fare la differenza: più volte gli ospiti difendono bene di squadra e ripartono forte in contropiede risultando spesso mortiferi in fase di conclusione, il che procura un largo vantaggio; è ancora il play Basile a fare la differenza mettendo ordine all’attacco pugliese e smistando palloni importanti per i vari Cantagalli, Dincic e Kekovic che mattoncino su mattoncino costruiscono il distacco con la Mastria che fatica a far canestro e fatica ancor di più a contenere gli attacchi di Ruvo; un paio di triple di Cucco sembrano tenere a galla i giallorossi ma Ruvo non vuole smettere di far canestro e con il contropiede allo scadere concluso e finalizzato da Ippedico chiudono il terzo quarto sul 54-66. Il quarto ed ultimo periodo inizia sulla falsa riga del terzo: Ruvo fa canestro e la Mastria insegue; il vantaggio vola fino al più quattordici, la Mastria prova il breack e Battaglia avrebbe nelle mani la bomba del meno 5 che però non va dentro, dall’altra parte Kekovic è glaciale dalla lunga e di fatto chiude il match; Battaglia però non ci sta e prova a salire in cattedra con tre canestri dalla lunga che riducono il gap, ma non basta. Ruvo diventa difatti imprendibile e la gara termina sull’84-94. Nel prossimo turno la Mastria sarà impegnata in trasferta sul campo della ripescata Monopoli, mentre Ruvo riceverà i Lions Bisceglie.

Mastria Sport Academy Catanzaro-Techno Switch Ruvo Di Puglia 84-94

(21-19-18-17,15-30,30-28)

Catanzaro:Battaglia 28,Cucco 17,Procopio 6,Miljianic,Petronella 7,Shvets,Mastria,Scianaro,Mavric,Morciano 8,Tomasello 15,Moretti 3.All Formato Ass Ielasi

Ruvo:Ochoa 11,Cantagalli 12,Poli,Dincic 17,Basile 17,Markovic 7,Simon,Ippedico 4,Paulinus,De Leone 4,Kekovic 12,Razic 9. All Patella