Catanzaro, Corapi-Carlini? Si può. Il capitano a Studio giallorosso: «Decide il mister»

«Una vittoria meritata, sotto tutti i punti di vista. Frutto non della superiorità numerica ma della voglia con cui si è inseguito il risultato». Parla chiaro Francesco Corapi e sgombra il campo da giudizi frettolosi e da letture troppo semplicistiche. La prestazione di ieri del suo Catanzaro è stata davvero convincente sotto ogni aspetto: quello del risultato innanzitutto, con il ritorno alla vittoria – prezioso ed importante – dopo il kappao di Bari, ma anche quello degli equilibri tattici, con indicazioni positive tratte al netto di qualche modifica all’assetto base degli ultimi turni. La più grande lo ha riguardato in prima persona con il ritorno in campo dal primo minuto dopo più di un mese dall’ultima volta. Era infatti dalla gara di Terni – inizio novembre – che non lo si vedeva nello “starting” giallorosso: complice qualche piccolo guaio fisico, l’esplosione in mediana di Risolo e la quadratura del modulo con Carlini trequartista, a novembre non si era andati oltre qualche spezzone.

Tanto da alimentare un po’ di clamore attorno ad un paio di esclusioni ma di mal di pancia da parte sua nemmeno a pensarci. «Squadra che vince non si cambia – la sua giustificazione a Studio Giallorosso – Ne ero convinto a Parma quando ho fatto diciotto panchine di fila allenandomi comunque al massimo, e lo sono stato anche qui, in questo mese». La gara di ieri è servita a dimostrare che in fondo anche la coesistenza con Carlini è possibile, a patto che determinati criteri vengano rispettati. «Possiamo giocare benissimo insieme – ha sottolineato Corapi – lui più offensivo io magari davanti alla difesa visto che entrambi mezzala potrebbe creare un disquilibrio. Non tocca a me giudicare, comunque – ha aggiunto – sceglierà il mister. Ma è chiaro che in mezzo al campo più gente c’è che sa giocare, meglio è». Ci si lavorerà in settimana, magari, riannodando i fili della primordiale idea tattica abbozzata ad inizio stagione. «Futuro? I presupposti per far bene ci sono tutti – il parere del capitano – il Catanzaro ha gente adatta per fare la guerra e per palleggiare, ed il fattore esperienza potrà portarci lontano»