Serie C in tv: Sky si affianca a Eleven sports per le dirette delle partite

Novità importante per quanto riguarda il calcio in tv. La Serie C sbarca sui canali di Sky. Ogni fine settimana verrano infatti trasmesse un massimo di quindici gare, cinque a girone dunque, in modalità pay per view su Sky Primafila.

La programmazione partirà già dalla giornata di domani con la trasmissione di tre recuperi: Piacenza-Novara, Fermana-Arezzo e Avellino-Bisceglie. Sarà possibile acquistare il singolo evento al prezzo di 4,99 euro.

La notizia è stata rilanciata sui propri canali social anche da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. Le gare scelte da Sky non saranno trasmesse in esclusiva. Quindi resterà inalterata la possibilità di seguire i match in streaming attraverso la piattaforma Eleven Sports ovviamente per chi è abbonato.

Il Catanzaro quindi tornerà ad essere seguito da Sky dopo oltre 15 anni. Le ultime gare giallorosse trasmesse dal network allora di Murdoch risalgono infatti alla stagione ovvero al primo del due campionato di serie B consecutivi che le Aquile giocarono prima della scomparsa della storica Uesse.