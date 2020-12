Catanzaro, maltempo e grattacapi: Giovino ‘pesante’, Baldassin ancora out

Nubi metaforiche e nubi atmosferiche. Se la vittoria contro la Turris nell’ultimo turno di campionato ha consentito al Catanzaro di scacciare via le prime – addensatesi di nuovo all’orizzonte dopo il kappao di Bari – nulla, dalla ripresa di ieri ad oggi, è stato ancora in grado di spazzare vie le seconde: nere e cariche di pioggia sulla testa dei giallorossi. Proprio il maltempo che nelle ultime quarantotto ore ha imperversato sulla città sta complicando un po’ i piani delle aquile, costrette a far fronte a più di un grattacapo in questo avvio di settimana con vista su Bisceglie. Difficoltà di carattere logistico innanzitutto, con il terreno di Giovino inzuppato ed infido. Così tanto che si starebbe valutando anche la possibilità di alternare le sedute dei prossimi giorni tra il “Gullì”, appunto, ed il sintetico del “Federale”, fondo quest’ultimo più affidabile in caso di precipitazioni copiose. Scongiurare guai è un imperativo in questa fase prima dello stop. E l’immagine di Baldassin ancora in stampelle per un falso appoggio sul terreno vale come monito. Già ai box domenica scorsa contro i corallini, il centrocampista non farà parte della spedizione del weekend in terra pugliese: si sospetta per lui una distorsione ed i prossimi giorni saranno utili per chiarire l’eventuale rientro nelle residue gare dell’anno contro Juve Stabia e Catania. Di diversa natura invece l’infortunio che ha bloccato domenica scorsa Martinelli (stiramento): il percorso di recupero del difensore è proseguito anche oggi in disparte e solo avvicinandosi alla vigilia si potranno quotare con maggiore precisione le possibilità di un rientro tra gli arruolabili. Bisceglie sarà tappa fondamentale per la corsa al terzo posto. E per affrontare i nerazzurri – oggi sconfitti 4-2 dall’Avellino nel recupero – sarà importante poter contare su elementi al top della condizione.