Basket serie B, missione Monopoli per Mastria sport Academy

Giorno di vigilia in casa Mastria Sport Academy. I giallorossi domani saranno impegnati alle ore 18.00 al palazzetto Melvin Jones di Monopoli affronteranno i padroni di casa dell’Action Now. Prima delle cinque trasferte pugliesi della stagione dei catanzaresi impegnati nel girone D2 di Serie B. Prima anche delle due consecutive, visto l’impegno poi di settimana prossima sul campo ostico dei Lions Bisceglie.

Calabresi ancora a 0 punti in classifica, complici le due sconfitte: alla prima giornata contro la Pallacanestro Viola e nella scorsa giornata contro la Techno Switch Ruvo di Puglia; l’Action Now Monopoli invece sarà all’esordio in campionato, entrambe le prime due sfide contro il Cus Jonica Taranto e o Lions Bisceglie sono state rinviate.

I pugliesi sono stati ripescati a dieci giorni dall’inizio del campionato, visto il forfait della Bawer Matera che ha visto arrivare Pasquale Battaglia nella scuderia della Mastria Sport Academy. Notizia degli ultimi giorni, potrebbe tornare a Catanzaro, il lametino Franco Gaetano. Quest’ultimo, rimasto svincolato dopo il triste epilogo dei lucani. Crocevia già importanti per i catanzaresi, chiamati alla vittoria per rilanciare le proprie ambizioni. Arbitri dell’incontro saranno i signori Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità (NA) e Marcello Manco di San Giorgio a Cremano (NA).

QUI CATANZARO – Come detto, i ragazzi di coach Formato sono chiamati alla vittoria. La sconfitta di settimana scorsa, complice un terzo quarto complesso prendendo un parziale di 15-30, ha lasciato comunque ben sperare visti gli 84 punti realizzati, a cospetto dei soli 58 della prima gara. La squadra è in crescita, sorretta dalla new entry Pasquale Battaglia, 28 punti all’esordio per lui e dal centro Daniele Tommassello. Ora serve vincere, per cercare la continuità e quei primi due punti per muovere la classifica, provando a far diventare un fortino il PalaPulerá. Unico assente il lungo Tomcic, ancora ai box a causa di un infortunio.

QUI MONOPOLI – I pugliesi fino a qualche settimana fa avrebbero dovuto disputare il campionato di Serie C Gold, ma come raccontato precedente, sono stati ripescati al posto della Bawer Matera. Formazione che era composta da giocatori di categoria superiore. Uno su tutti, Vanni Laquintana, miglior realizzatore dello scorso campionato di Serie B. A comporre il roster, giocatori di spessore come Emiliano Paparella, veterano di questa categoria; sotto le plance, l’esperto Lorenzo Bruno e l’ex Planet Catanzaro Matteo Botteghi; tra le file delle ali, anche l’ex Viola Arsenje Stepanovic; nel roster anche l’esperto tiratore Serroni.