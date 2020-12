Cautela Catanzaro. Calabro: ‘Bisceglie campo ostico ma vogliamo fare punti’

«Vogliamo fare punti fuori casa ma siamo consapevoli che la gara nasconde delle insidie, sia per quanto riguarda la situazione del terreno di gioco, che per l’atteggiamento della squadra che andremo ad affrontare». Sono intrise di cautela le dichiarazioni di Calabro alla vigilia del nuovo impegno del Catanzaro in trasferta a Bisceglie. A far da contraltare al forte desiderio del clan giallorosso di tornare al successo fuori dalle mura amiche – finora è accaduto solo ad Avellino – ci pensano appunto le condizioni del terreno di gioco del “Ventura” e soprattutto il prevedibile spirito di rivalsa dell’avversario dopo più di un turno amaro ed una classifica fattasi scottante.

«Incontreremo una squadra ferita reduce da tre sconfitte in trasferta – ha sottolineato l’allenatore giallorosso – L’importante per noi sarà dare conferme sul piano dell’atteggiamento e delle prestazioni. Stiamo bene e possiamo contare su una larga disponibilità».

Questa la parziale nota positiva della vigilia per le aquile che, sì, riabbracciano Martinelli e ritrovano Urso ma devono rinunciare a Baldassin – i tempi del suo rientro verranno valutati alla ripresa – ed in extremis anche a Garufo. «Ogni partita riserva difficoltà diverse – ha sottolineato Calabro – e dobbiamo migliorare nel leggerle anche lontano dal “Ceravolo”. La classifica? Al momento conta poco – ha detto – almeno per noi che lavoriamo guardando partita per partita».