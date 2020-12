Basket serie B, Mastria Sport Academy espugna Monopoli

Vince e convince la Mastria Sport Academy contro una Action Now Monopoli ancora indietro fisicamente che paga le sole tre settimane di allenamento svolte fin qui. Siamo certi che però alla lunga potranno dire la loro all’interno di questo girone. Punteggio finale di 65-81, complice le lunghe rotazioni di coach Formato che fa entrare tutti gli effettivi e fa esordire in questo campionato Denys Shvets. Possiamo alla cronaca. L’Action Now Monopoli schiera in quintetto Paparella come play, Annese nel ruolo di guardia, Laquintana ala piccola, Bruno ala grande e Botteghi sotto le plance; la Mastria risponde con Procopio in cabina di regia, capitan Cucco come guardia, Moretti in ala piccola, Morciano come quattro e Tommassello pivot. Parte fortissimo Monopoli con un parziale di 7-3 firmato Annese, Bruno e da una bomba di Laquintana. Questo sarà l’unico vantaggio dei padroni di casa nell’arco del match.

Da qui parte una vera e propria fiera del canestro dalla lunga della Mastria, che nel solo primo periodo mette a segno sei canestri dai 6.75 che valgono il primo maxi allungo della partita, sugli scudi Morciano e Moretti, nell’intermezzo anche un’ottimo canestro di Procopio sempre dalla lunga; Monopoli non riesce a controbattere e trova la via del canestro con parecchia difficoltà, la Mastria difende e attacca consapevole del proprio piano partita e fa canestro con continuità, chiudendo la frazione sul 18-28. Il secondo periodo inizia sulla falsa riga del primo con una bomba di Pasquale Battaglia che vale il +14 di vantaggio, poi Monopoli prova a riavvicinarsi andando anche sul meno otto e con palla in mano per ridurre ulteriormente il gap, ma la solita difesa di squadra e altri due canestri di Morciano è Battaglia la ricacciano subito indietro; sale in cattedra allora anche Moretti, con tiri liberi e tiri dalla media e lunga realizzati che tengono lontana l’Action Now che fatica ancora a fare canestro, parziale del secondo quarto di 20-23 e squadre che vanno al riposo lungo sul punteggio di 38-51. Il terzo periodo in questo caso è la vera arma in più dei giallorossi che infilano triple a ripetizione grazie alle pregevoli marcature di Moretti, Cucco e Morciano che valgono addirittura il più trentuno per una Mastria che diventa dilagante e devastante a campo aperto, trovando sempre l’uomo libero e creando una serie infinita di buoni tiri. L’uomo in più risulta Gioele Moretti, mortifero dalla lunga e ottimo in difesa, 19 i punti per lui a fine gara tirando con il 56% dalla lunga.

L’ultimo quarto è puro garbage time, coach Formato regala minuti al play 2001 Gabriele Scianaro e come detto al lungo classe 2002 Denys Shevts all’esordio assoluto in questo campionato. La Mastria Sport Academy nel prossimo turno affronterà ancora una volta una trasferta, facendo visita alla Lions Bisceglie cercando continuità di risultati.

EPC Action Now Monopoli – Mastria Sport Academy Catanzaro 65-81 (18-28, 20-23, 9-23, 18-7)

EPC Action Now Monopoli: Giovanni Laquintana 16 (4/16, 2/3), Emiliano Paparella 11 (4/9, 0/4), Mauro Torresi lelli 11 (3/5, 1/3), Lorenzo Bruno 10 (4/10, 0/0), Matteo Annese 10 (1/6, 2/4), Matteo Botteghi 2 (0/6, 0/0), Arsenije Stepanovic 2 (1/1, 0/1), Roberto Rollo 2 (1/2, 0/0), Michelangelo Laquintana 1 (0/3, 0/1), Marco Formica 0 (0/0, 0/1), Ivan Bellantuono 0 (0/0, 0/0), Gaetano Muolo 0 (0/0, 0/0)

Mastria Sport Academy Catanzaro: Gioele Moretti 19 (0/1, 5/9), Pasquale Battaglia 16 (5/6, 2/3), Francesco Morciano 15 (1/6, 3/4), Marco Cucco 15 (1/2, 3/10), Gabriele Petronella 9 (2/2, 1/2), Andrea Procopio 3 (0/1, 1/2), Daniele Tomasello 2 (0/5, 0/0), Gabriele Scianaro 2 (0/0, 0/0), Jovan Miljanic 0 (0/1, 0/0), Denys Shvets 0 (0/0, 0/0)