Piacciono le Aquile da trasferta. Catanzaro espugna Bisceglie. Alle 18.30 Studio giallorosso

BISCEGLIE-CATANZARO 1-3

Marcatori: 12’pt Cittadino 37’pt Di Massimo, 3’st Contessa 17’st Evacuo

BISCEGLIE (4-3-3) : Spurio; Pelliccia (31’st Makota), Vona, Altobello, Giron; Maimone (31’st Priola), Cittadino, Zagaria (24’stCasella); Sartore (23’st Vitale), Musso, Mansour (23’st Padulano). All. Ricchetti. A disp: Russo, De Marino, Rocco, Cigliano, Ferrante, Laraspata, Lauria.

CATANZARO (3-4-1-2) : Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Casoli (24’st Riccardi), Verna (41’st Altobelli), Corapi, Contessa; Carlini (36’st Risolo); Evacuo (24’st Di Piazza), Di Massimo (25’st Curiale). All. Calabro. A disp: Iannì, Di Gennaro, Salines, Urso, Riggio, Evan’s, Altobelli, Furina.

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti

Note: Ammoniti Altobello, Cittadino, Zagaria, Martinelli

Una vittoria larga e meritata, brillante perché raggiunta in rimonta e con il chiaro sigillo di un altro gregario. Torna al successo in esterna il Catanzaro che supera per tre ad uno il Bisceglie ed insedia in classifica il Teramo terzo. Super Contessa nei novanta minuti del “Ventura” con due assist ed una rete dopo lo svantaggio messo a segno da Cittadino su rigore. Unica nota negativa l’espulsione finale di Martinelli che ha macchiato una prova davvero di valore dei giallorossi.

CRONACA – Recuperato dopo l’infortunio, il difensore parte dall’inizio insieme a Fazio e Pinna, con Corapi e Carlini in contemporanea tra mediana e trequarti. Cambia poco anche il Bisceglie dello squalificato Bucaro – in panchina ci va Ricchetti – che preserva l’ex Priola e completa la linea arretrata con Vona. Prima del via un minuto di silenzio per ricordare Paolo Rossi.

Primo tempo – A spron battuto la partenza giallorossa, spinta come detto da un Contessa in evidente stato di grazia. Suo il cross per Casoli al primo – il piattone del collega esterno si spegne fuori di poco – così come anche il traversone teso che trova la testa di Evacuo all’ottavo – è il palo a dire di no. Sono però i padroni di casa a mettere a segno il primo acuto, complice un contatto dubbio in area tra Martinelli e Mansour sanzionato dall’arbitro con il penalty: dal dischetto è Cittadino a trasformare ed appuntare il sorprendente uno a zero per i pugliesi. Lo svantaggio apre per il Catanzaro una fase un po’ confusa della quale i padroni di casa cercano di approfittare: al diciottesimo un’uscita errata di Pinna innesca Sartore che però non trova modi e tempi per servire Musso al centro, poco dopo un contropiede pericoloso viene sprecato da Mansour che si attarda e si fa recuperare dalla difesa. La reazione degli uomini di Calabro arriva al trentottesimo, ancora con Contessa che scende bene a sinistra e serve a Di Massimo il pallone del pareggio: alla punta basta una leggera deviazione con la testa per infilare Spurio e riportare il match sui binari di partenza.

Secondo tempo – Nella ripresa il Catanzaro dilaga affondando ancora sul lato mancino, sempre con il suo uomo più in palla. Al quarantottesimo è Corapi a rubare palla e servirlo con un taglio: la botta dell’esterno sotto la traversa è potente e non lascia scampo al portiere nerazzurro. Passa l’ora di gioco ed arriva anche il tris delle aquile con l’ennesimo cross di Contessa che questa volta trova Evacuo più preciso nel colpo in tuffo. Gara virtualmente chiusa ed attenzione che si sposta sulla gestione delle energie: dalla panchina giallorossa si alzano Curiale, Di Piazza, Riccardi e Risolo, gli lasciano il posto i goleador Di Massimo ed Evacuo, l’acciaccato Casoli e Carlini. Normale amministrazione ciò che avviene sino al termine con il Bisceglie a tentare di orchestrare e le aquile impeccabili in chiusura. Spazio anche ad Altobelli nei minuti finali – fuori Verna – poi è con la clamorosa ingenuità di Martinelli – che da ammonito tenta il gol di mano alla Maradona e si fa espellere – che si chiude l’incontro.