Nella gara Silver categoria A2 di Rimini trionfa la catanzarese Sofia Bonanno

Si è svolta, a Rimini dal 4 all’8 dicembre, la grande manifestazione “Ginnastica in Festa” nell’ambito della quale sono stati inseriti i Campionati Nazionali , in diverse categorie, di Ginnastica Ritmica.

La Società Sportiva Kines di Catanzaro ha ottenuto lusinghieri risultati nel Campionato Individuale Nazionale Gold grazie alle lodevoli prestazioni, in campo di gara, delle giovanissime ginnaste Alessandra Coppola nella Categoria A1 e Michelle Turcomanni, nella categoria A2. Le due ginnaste si sono ben piazzate rispettivamente al 12° e 13° posto delle classifiche finali ben figurando in campo di gara con prestazioni brillanti e molto convincenti, considerato anche l’elevato livello tecnico di tutte le partecipanti che rappresentano il meglio della ginnastica ritmica italiana nella Categoria Allieve.

Nella gara Silver LE categoria A2 ha stupito la perfetta gara della ginnasta Sofia Bonanno che ha conquistato e inanellato brillantemente tre vittorie aggiudicandosi il primo posto nella classifica generale All Around ed il primo posto anche nelle specialità Fune e Palla

Sofia Bonanno, insieme ad Alessandra Coppola e Michelle Turcomanni hanno rappresentato, grazie alla bravura dimostrata in gara, un vero orgoglio per la Società Kines, storica Società catanzarese, ed hanno anche rappresentato un orgoglio per tutto lo sport calabrese.

Risultati ottenuti – si legge in una nota stampa – grazie al certosino e sapiente impegno delle due tecniche Giusy Crimi ed Alice Manfredi per le quali la bella esperienza di Rimini rappresenta un punto importante su cui creare le basi per obiettivi futuri ancora più importanti.

La ginnastica Ritmica rappresenta ormai per la Società Kines una importanza particolarmente strategica per i piani programmatici futuri della Società, un impegno strenuo che l’ha vista protagonista anche nel mese di novembre al Palasparti di Lamezia Terme nell’organizzazione del Campionato Individuale Gold Allieve, zona tecnica 5, una delle poche gare autorizzate dal Coni vista la valenza nazionale della gara stessa che ha visto la presenza di 27 Società provenienti dalle regioni Campania, Puglia, Molise, Sicilia e Calabria e la partecipazione di 62 ginnaste che hanno gareggiato per conquistare il “Pass” per la partecipazione alla fase Nazionale del Campionato Gold alla quale sono state ammesse le due ginnaste catanzaresi Alessandra Coppola e Michelle Turcomanni.

Da considerare anche il Covid19 che ha sicuramente limitato il raggio d’azione societario ma, pur nei limiti obbligatori previsti per la pandemia, le nostre ginnaste hanno dimostrato di avere carattere pur dovendo festeggiare le loro prestazioni in stile più sobrio senza i propri genitori e senza la presenza di pubblico.