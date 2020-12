I giallorossi e Fondazione Città solidale: le casacche messe all’asta per la solidarietà

Il calcio oltre il calcio per la solidarietà, il Catanzaro in rete con altre anime del sociale per un’iniziativa benefica proprio nella settimana che conduce al Natale. E’ su queste basi e sul significato più puro del dono che il club giallorosso e Fondazione “Città Solidale” hanno inteso costruire una positiva sinergia per i prossimi giorni di festa. Un’unità di intenti sostanziata in una raccolta fondi in favore dei giovani ospiti della Comunità Educativa della Fondazione che vedrà le aquile dirette protagoniste in campo nel prossimo weekend. I dettagli sono stati illustrati questo pomeriggio, nella sede di via Gioacchino da Fiore, dal diggì giallorosso Foresti e da Francesco Lamanna e Roberta Critelli di Fondazione.

CHRISTMAS MATCH – Sabato pomeriggio lo start ufficiale dell’iniziativa, in concomitanza con l’ultima gara dell’anno solare al “Ceravolo” che vedrà le aquile opposte alla Juve Stabia. Per l’occasione i giallorossi scenderanno in campo con casacche inusuali – mise nera con il logo dell’evento sul petto – che verranno poi messe all’asta a gennaio ed il ricavato devoluto a “Città Solidale” per sostenere i progetti di assistenza legati ai minori.

IL DONO – «Un modo come un altro per far del bene e dare un contributo al territorio – l’ha definito Foresti – L’idea è stata accolta con entusiasmo dal presidente Noto e ci aspettiamo una buona risposta da parte della città. Sfruttiamo il fascino di questa maglia per dare una mano a chi quotidianamente si spende per i più bisognosi». Non certo una novità per il sodalizio giallorosso che negli anni, proprio con “Città Solidale”, ha instaurato una florida collaborazione dando vita spesso a manifestazioni di carattere benefico. «E’ un connubio duraturo e forte – ha confermato Roberta Critelli, portavoce di Fondazione in vece di Don Pietro Puglisi – Il sostegno non è mai mancato e dico grazie al Catanzaro perché con questa iniziativa ci permette di dare un senso diverso al Natale e al dono». Soddisfatto anche Francesco Lamanna, nelle duplici vesti di dirigente del club – selezione under17 – e di educatore di Fondazione. «Il Catanzaro ha fatto tanto finora per i nostri ragazzi offrendogli accesso gratuito alle partite casalinghe e coinvolgendoli nei progetti dedicati alle scuole ed al settore giovanile. Questa iniziativa rafforza un legame già solido ed aiuterà “Città Solidale” a portare avanti i suoi progetti per i minori». Le modalità per partecipare all’asta verranno rese note nelle prossime settimane.