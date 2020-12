Catanzaro-Juve Stabia: in Curva non mancherà il ricordo di Massimo Capraro

Resteranno serrati, sabato pomeriggio, i cancelli del “Ceravolo” per la sfida tra le aquile e la Juve Stabia. Ma questo non impedirà agli ultras di ricordare, anche all’interno dell’impianto – dopo la colorata e vivace reunion dei giorni scorsi nel piazzale della biglietteria – l’amico Massimo Capraro. Niente coreografia e niente cori come purtroppo imposto dalle limitazioni anti-contagio Covid ma uno striscione verrà comunque posizionato nel cuore della Ovest per celebrare come da tradizione, nell’ultima gara casalinga prima di Natale, l’amico scomparso ventisei anni fa. Certo, faranno effetto i gradoni vuoti in un appuntamento che è sempre stato sinonimo di aggregazione e di festa per la città: sarà un ricordo un po’ malinconico ma come sempre sentito.

IN PASSATO – Lo scorso anno, contro il Picerno, per esempio, fu il giallo, il bianco ed il rosso dei fumogeni ad avvolgere l’intera curva con la cancellata cinta dallo striscione “Le nostre bandiere, i nostri colori, il tuo ricordo più forte di tante delusioni”. L’anno prima, invece, l’assenza della coreografia – annullata per l’autosospensione degli Ultras dopo i fatti di Catania – fu ripagata da un weekend di festa in pieno centro storico con le altre tifoserie gemellate. Nel 2017 – si giocava il derby contro la Reggina – la Ovest si rivestì del sorriso di Capraro con un bandierone centrale nel settore e tanti cartoncini gialli e rossi ai lati. “Passa il tempo, cambiano le generazioni – il messaggio di quel giorno alle inferriate – ma il tuo ricordo non morirà mai”. Unico precedente senza festa è quello del 13 dicembre 2009 – Catanzaro-Melfi – quando il numero troppo ristretto di presenze impedì agli ultras di dar spettacolo sui gradoni.