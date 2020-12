Catanzaro, verso la Juve Stabia con fiducia. Foresti: ‘Continuare così’

E’ con un rebus ancora aperto sul binario di destra e con tanta voglia di non rallentare la corsa proprio ora che la locomotiva Catanzaro si sta avvicinando alla sfida di sabato pomeriggio in casa contro la Juve Stabia. L’umore è alto nella truppa di Calabro che grazie ai due successi contro Turris e Bisceglie è riuscita a risalire la corrente ed affacciarsi ai piani alti; contro le vespe, però, sarà partita dura come confermato anche dal diggì Foresti.

«NON FERMIAMOCI» – L’occasione per spendere due parole sul prossimo match del “Ceravolo” l’ha offerta ieri la presentazione della bella iniziativa di beneficenza pensata dal club per sostenere l’opera meritoria di Fondazione “Città Solidale“. «La Juve Stabia è un avversario tosto e difficile – ha affermato a margine dell’incontro il diggì – ma siamo coscienti della nostra forza e vedo i ragazzi prendere sempre più autostima. Non siamo noi a doverci preoccupare ma chi ci affronta: dobbiamo proseguire sulla strada tracciata e non pensare ad altro». Testimonianza ulteriore di come l’aria sia più leggera ora nello spogliatoio e come la prestazione di Bisceglie abbia inciso anche sulla mentalità. «Si è visto qualcosa di importante – ha aggiunto Foresti – un approccio nuovo alla gara, simile a quello sfoderato quando giochiamo in casa. Quattro mesi fa avrei forse messo la firma per una situazione di classifica come quella attuale ma per quanto dimostrato nelle ultime gare questo deve rappresentare un punto di partenza».