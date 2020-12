Franco Falvo guiderà per altri quattro anni la sezione Aia di Catanzaro

Si sono svolte ieri le elezioni del Presidente di Sezione della Sezione AIA di Catanzaro. A causa della situazione epidemiologica da COVID-19, quest’anno in tutte le oltre 200 sezioni italiane le modalità di voto si sono svolte tramite piattaforma online e quindi a distanza.

Gli associati catanzaresi hanno eletto con un risultato pari al 100% dei voti il già presidente in carica Francesco Falvo che si appresta quindi a dirigere la sezione per un secondo quadriennio olimpico.

Nel corso della assemblea ordinaria ed elettiva sono stati i momenti emozionanti, dedicati soprattutto a coloro che sono venuti a mancare. Giuseppe Russo, ex arbitro nazionale di calcio a 5, è stato eletto con il 99% dei voti quale delegato sezionale e insieme al presidente sezionale prenderà parte alla votazione per il Presidente dell’AIA e del Comitato Nazionale. Eletti infine come revisori dei conti, Bruno Gallella e Danilo Leonardo.