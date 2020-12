Lo sport dopo la sfida del Covid, anche a Catanzaro nasce la Lega Imprese Sportive

“Sicuramente i periodi duri fanno accrescere l’inventiva e la voglia di farcela, quando tutto sembra crollare come un castello di sabbia. E certamente la prima fase pandemica rientra in questa casistica, mettendo in crisi un settore che non aveva mai conosciuto crisi. Centri sportivi, palestre, Asd, Ssd e società sportive tutte, crollate sotto i colpi dei vari Dpcm che si sono susseguiti dal mese di marzo. A questo si aggiungano il malcontento e lo sconcerto per non avere avuto alcuna considerazione, di non essere stati ascoltati, ma soprattutto rabbia per non aver avuto nessun rappresentante o portavoce di categoria che portasse in ascolto del governo le difficoltà di tutto il settore. Da questo quadro disarmante, è venuto alla luce un frutto positivo: la Lega Imprese Sportive, nata dalle idee e dalla grinta di un gruppo di persone coordinate da Antonio Erario, gestore un centro sportivo a Milano, che è stato sin da subito il motore della nascente L.i.s.

L’obiettivo primario è stato quello di proporsi da subito come soggetto attivo, andando oltre il sindacato di settore, che rappresentasse tutti i lavoratori dello sport, gli operatori economici, le società e le associazioni. Pian piano c’è stato grande coinvolgimento in ogni parte d’Italia, con webinar, incontri formativi sui social, un portale ricco di informazioni e servizi, con la partecipazione di professionisti del settore, che hanno dato la forza e lo slancio giusto facendo espandere la L.I.S. su tutto il territorio nazionale. Nell’ambito catanzarese a coordinare le attività provinciali di Lis saranno Paolo e Massimo Salsano, gestori di un centro sportivo cittadino. Quindi la regione Calabria ha i suoi coordinatori regionali nelle persone di:

Fabrizio Perna, che è anche membro della giunta nazionale

Paolo e Massimo Salsano (anche coordinatori della provincia di Catanzaro)

Domenico Prantera

Francesco Garruba

Francesco Volpentesta

Il sito della Lega Imprese Sportive www.legaimpresesportive.it si propone di diventare la casa di tutti coloro che lavorano nel mondo dello sport e vorranno farne parte in modo più attivo!