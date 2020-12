Catanzaro Calcio, con la Juve Stabia il terzo successo e il terzo posto nel mirino

Non c’è due senza tre. Proverà a far valere il vecchio detto, il Catanzaro, e ad infrangere il tabù della terza vittoria consecutiva mai finora agguantata da inizio stagione. Tenterà di farlo domani, contro la Juve Stabia, al “Ceravolo” – calcio d’inizio ore 17.30 – nel primo dei due match point a disposizione da qui alla sosta natalizia per la conquista del terzo posto. Un test probante per gli uomini di Calabro, dal coefficiente di difficoltà elevato visto che ci si troverà davanti la seconda migliore difesa del campionato, reso un pizzico più complicato da qualche piccolo acciacco.

QUI AQUILE – Garufo infatti non ha recuperato e non è stato per questo inserito nella lista dei convocati: discorso diverso invece per Casoli che se pur non al meglio sarà della gara e presidierà la catena di destra. Si dovrà fare a meno anche dello squalificato Martinelli in difesa, la toppa scelta da Calabro per completare il reparto è Pinna. A centrocampo dovrebbe rivedersi ancora Corapi in coppia con Verna, davanti è favorito Evacuo con Di Massimo a far da spalla.

QUI VESPE – Se per i giallorossi l’obiettivo è allungare la striscia positiva, per i gialloblu invece è invertire il trend di risultati con le squadre che precedono in classifica. «Non dobbiamo farci prendere dall’ansia però – ha avvertito Padalino prima della partenza – Il Catanzaro è imbattuto in casa e serviranno personalità e capacità di stare sempre nella partita». Decisivi saranno i duelli in mediana secondo l’allenatore che prevede «una gara impegnativa non solo dal punto di vista tattico e tecnico». Campani che dovranno fare ancora a meno di Mulè, Cernigoi e Mastalli ma che recuperano Lia e Rizzo per la difesa. Centrocampo con Bovo, Berardocco e Scaccabarozzi; in avanti Fantacci, Romero ed Orlando.

NUMERI – Gialloblù bestia nera delle aquile negli ultimi confronti: è infatti dall’agosto 2014 che i padroni di casa non riescono a spuntarla – 2-0 il risultato quell’anno con le reti di Pagano e Martignago – da allora tre sconfitte – la più recente nella stagione 2018/19 per 0-3 – ed un pareggio a reti inviolate. Epica la sfida della stagione 2009/10 terminata 3-2 con le reti giallorosse di Di Maio (doppietta) e Montella. Per il Catanzaro si tratterà infine del primo incrocio con l’arbitro Fiero di Pistoia: Castro, Giuggioli e Madonia faranno da assistenti.

CATANZARO (3-4-1-2) : Branduani; Riccardi, Fazio, Pinna; Casoli, Verna, Corapi, Contessa; Carlini; Evacuo, Di Massimo. All. Calabro.

JUVE STABIA (3-4-3) : Tomei; Garattoni, Allievi, Troest, Rizzo; Bovo, Berardocco, Scaccabarozzi; Fantacci, Romero, Orlando. All. Padalino