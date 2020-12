Basket serie B, Mastria ancora in Puglia. Stavolta l’avversario è Bisceglie

Ultimo impegno dell’anno per la Mastria Sport Academy. Ancora in trasferta, ancora in Puglia, questa volta contro i Lions Bisceglie. Si cerca la continuità in terra pugliese per i giallorossi che vorrebbero bissare il largo successo di settimana scorsa contro l’Action Now Monopoli. Giornata numero quattro del campionato di serie B, la gara andrà in scena al Paladolmen di Bisceglie. I padroni di casa sono a punteggio pieno, pur avendo disputato solo due partite, a causa del rinvio della seconda giornata proprio contro Monopoli. Successo contro Nardò di un solo punto alla prima giornata e nella scorsa giornata di quattordici lunghezze sulla Techno Switch Ruvo di Puglia. I ragazzi coach Formato invece, dopo le due sconfitte nelle prime due giornata, hanno trovato il primo storico successo in Serie B nella scorsa giornata. A dirigere l’incontro saranno i signori Pierluigi Marzo di Lecce e Angelo Lenoci di Massafra (TA). Palla a due alle ore 18.00.

QUI CATANZARO – Parola d’ordine continuità in casa Mastria Sport Academy. I giallorossi possono volare sulle ali dell’entusiasmo ed essere corsari sul campo del forte Bisceglie. Canestri da tre punti, penetra e scarica e tanta energia difensiva, le armi di un gruppo che giovane che alla lunga può diventare realmente devastante avendo consapevolezza dei propri mezzi. La società valuta il mercato dei free agent, tra cui come raccontato anche il lametino Franco Gaetano, ancora nessun tipo di accordo, valutazioni in corso. L’infortunio ad inizio stagione di Antonio Smorto risulta un vero e proprio peccato per una squadra che con la Point Guard reggina abile sarebbe potuta essere la mina vagante del girone D2.

QUI BISCEGLIE – I Lions, come detto, sono a punteggio pieno. La squadra è molto giovane e punta tutto sull’atletismo e la fisicità di un gruppo che può far bene. Il playmaker titolare è l’ex Viola Reggio Calabria Donato Vitale, Point guard è il georgiano Georgi Sirakov: mortifera la sua mano dalla linea dei 6.75; altra mano calda dalla lunga, l’ala piccola Santucci; l’ala grande è il giovane 98’ Edoardo Maresca insieme a Juan Manuel Caceres, veterano della categoria; ruolo di pivot affidato a Falidou Seck. Dalla panchina il secondo play Tommaso Molteni, mentre il capitano è un altro veterano: Andrea Chiriatti.