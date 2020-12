Gruppo sportivo Vigili del Fuoco: premiati il tecnico Laface e l’atleta Flecca

L’Ufficio sport, Delegazione Cism e Attività paralimpica dello Stato Maggiore della Difesa ha assegnato, su segnalazione dell’Ufficio per le attività sportive, il Diploma ed il Distintivo dello Sport agli atleti del Corpo Nazionale Vvf che si sono particolarmente distinti in ambito sportivo, ai sensi del Decreto 31 luglio 2019 del Ministero della Difesa.

Giovedì 17, presso la Direzione Regionale Vvf Calabria, si è svolta la cerimonia di consegna dei “Distintivi dello Sport” al C.S. Francesco Laface ed all’atleta Antonio Flecca, entrambi tesserati con il G.S. Vvf Fiamme Rosse, rispettivamente come tecnico ed atleta, per i risultati ottenuti in ambito sportivo nel 2019.

Il Direttore Regionale, Carlo Dall’Oppio, ha consegnato a Laface, tecnico della sezione taekwondo, il “Distintivo con Discobolo” mentre il Comandante Provinciale VV.F. di Catanzaro, ing. Fabio Cuzzocrea, ha consegnato all’atleta Antonio Flecca, il “Distintivo con stella d’argento” ottenuto grazie alla medaglia di bronzo vinta alle Universiadi.