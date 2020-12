Catanzaro, rammarico e realismo dopo la Juve Stabia

Una lotta senza esclusione di colpi la si era immaginata alla vigilia. E come tale si è rivelata, per il Catanzaro, la sfida di ieri contro la Juve Stabia, imperniata su un copione simile ad un giro sulle montagne russe, con un finale non troppo dolce ma tutto sommato giusto. E’ innegabile il rammarico nel clan giallorosso per una vittoria che sarebbe stato importantissimo raggiungere, che pareva ormai alla portata, sfuggita di mano a quattro minuti dal termine per un mix di poca lucidità in campo e qualche scelta forse rivedibile dalla panchina.

Ma è forte anche il realismo e la consapevolezza di aver trovato sulla strada un avversario solido e quadrato, abituato al gioco di manovra e con personalità.

RAMMARICO – Due volte davanti e due volte riacciuffate, le aquile: una prima frazione in cui si sarebbe potuto raccogliere qualcosa in più nonostante il rischio del rigore neutralizzato da Branduani e poi una ripresa di sofferenza, con gli ospiti a caricare a testa bassa e l’iniziativa giallorossa senza luce per oltre mezzora. Tanto si è perso con l’uscita dal campo di Corapi – levato da Calabro perché già ammonito – e con la contemporanea sostituzione di Di Massimo davanti. Specie nella linea centrale i correttivi per dare sostanza al muro si rivelati utili solo per numero dimostrandosi più spesso controproducenti come nell’azione del secondo pareggio campano, viziato da una leggerezza di Altobelli – palesemente ancora fuori giri – e finalizzato – guarda un po’ il destino e la legge del contrappasso – da un ingresso invece azzeccatissimo da Padalino – il furetto Golfo. Peccato davvero, perché i tre punti sarebbero stati un bel bottino e avrebbero consentito di raggiungere per la prima volta in stagione le tre vittorie consecutive. Ma bene anche così: perché la Juve Stabia, nel finale avrebbe potuto portare a casa lei l’intero piatto. «Tatticamente è stata una partita aperta e c’è il rammarico di non aver saputo sfruttare gli spazi lasciati dall’avversario per fare la terza rete – il commento di Calabro – Se si lasciano aperte, gare come questa possono sempre riservare sorprese».

L’attenzione si sposta ora sull’ultimo turno prima della sosta: la trasferta di Lentini contro il Catania che attende le aquile mercoledì pomeriggio. Per la gara in Sicilia si recupererà Martinelli in difesa ed è probabile che qualcosa cambi davanti per far rifiatare Evacuo. Già ripresi i lavori.