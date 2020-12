Caserta della Calabria Swim Race conquista il settimo posto

I campionati assoluti di nuoto svolti a Riccione si concludono con un incredibile settimo posto in Italia nei 200 stile libero (tempo ‘1’50’56) per il nuotatore Giovanni Caserta, classe 2002, della Calabria Swim Race. Una giornata indimenticabile, l’ennesima, per la società del presidente Domenico Gallo, che colloca, altresì la compagine catanzarese al 25° posto nella graduatoria nazionale riservata alle società civili. Un traguardo inimmaginabile che conferma le capacità dell’atleta catanzarese, nonché l’ottimo lavoro svolto dalla società che oggi compete a livello nazionale al cospetto di realtà assolute del nuoto. Gara epica quella del talento giallorosso, al cospetto dei più esperti d’Italia. Dopo una “gestita” parte iniziale nella finale della serie 2, il catanzarese doc Giovanni Caserta, bracciata dopo bracciata, lasciava sul posto gli avversari e con una gara astuta conquistava il primo posto nella sua batteria lasciando alle spalle i quotati avversari. La graduatoria finale, stilata sulla base dei tempi conseguiti nelle quattro serie finali, consegnava il primo posto (‘1’47’96) al venticinquenne di Latina, Matteo Ciampi (anno 1996). Sul podio anche Stefano Ballo (1’48’30) (anno 1993) e Stefano Di Cola (1’48’30) (anno 1996). Un risultato storico ed una soddisfazione immensa per il giovane talento catanzarese e la conferma delle indiscusse capacità formative e tecniche dell’allenatore Giovanni Celano.

Enorme la soddisfazione del presidente Domenico Gallo “Un altro grande risultato, mai la Calabria del nuoto ha raggiunto traguardi del genere. Un momento di enorme significato e di crescita personale per Giovanni e per la società che mira sempre più alto. Un ringraziamento particolare va al tecnico Celano, capace, insieme allo staff, di svolgere un lavoro eccellente e di alto profilo sotto tutti i punti di vista. Il nostro atleta Giovanni Caserta merita altre soddisfazioni di livello assoluto.”