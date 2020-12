Catanzaro, pari e rimpianti. Corapi-Di Massimo tandem al top

Un copione già noto: mosse e battute della gara interna contro la Juve Stabia ripetute identiche sul palcoscenico di Catania. Ancora un pari ed ancora rammarico per il Catanzaro che sì resta imbattuto e conquista il terzo posto, ma avrebbe potuto fare festa ancora meglio ed in solitaria se solo non fosse incappato nuovamente negli errori grossolani dell’ultimo periodo. Gli stessi che alla vigilia ci si era ripromessi di non commettere più: andare in vantaggio e poi lasciare il risultato in balia degli eventi – con un tempo intero ancora davanti – ed arretrare gradualmente il baricentro, sostituendo l’iniziativa alla copertura tout court nel pieno assedio avversario. Un vero peccato a giudicare da come i giallorossi avevano approcciato la gara in partenza: più ordinati rispetto all’avversario, più pungenti nelle occasioni, con l’unica pecca nei primi quarantacinque minuti di non essere riusciti ad andare oltre l’uno a zero.

«POTEVAMO CHIUDERLA» – Almeno in altre due occasioni le aquile avrebbero potuto affondare il colpo e mandare al tappeto gli etnei. Così non è stato però e l’avversario, solo ferito, si è rialzato ed ha pugnalato nel finale. «Se lasciate aperte queste partite possono regalare sempre brutte sorprese – ha commentato Calabro dopo il match – Abbiamo sofferto il giusto, poi sono venute meno le forze e non siamo riusciti a prendere il Catania come nel primo tempo». Chiaro che in ripartenza si sarebbe potuto e dovuto fare di più – «Andavano sfruttate meglio» ha detto il coach, riferendosi anche alla colossale occasione divorata da Di Piazza – e pure le assenze hanno complicato un po’ le cose – «Con Garufo disponibile non avrei mai tolto Fazio dal centro della difesa». Proprio lì, dopo la modifica e lo spostamento di Martinelli, si è spalancata l’autostrada per Manneh.

CORAPI SUPER – Resta il punto a dare fiducia e come detto a consentire ai giallorossi l’aggancio all’affollatissimo terzo gradino del podio. Oltre a questo le prestazioni al top di Corapi e Di Massimo – mente e braccio – autori in tandem del gol che ha spezzato l’equilibrio. Meno lucido è apparso Di Piazza che non ha sfruttato a dovere l’occasione concessagli da Calabro di partire dall’inizio peccando anche di egoismo nell’occasione più nitida per il raddoppio: a paragone Evacuo ha giganteggiato, non tanto nella fase d’offesa quanto nell’opera di allungare la squadra e far respirare la difesa in sofferenza.