Catanzaro, il mercato è alle porte: al via i ragionamenti

Messi momentaneamente da parte gli affari di campo – la sosta natalizia durerà fino a giorno 30 – in casa Catanzaro si inizia a fare il punto sulle idee per il prossimo mercato invernale. Il gong d’apertura della sessione di gennaio scatterà il primo lunedì del nuovo anno e all’appuntamento il club giallorosso punta ad arrivare con una lista di obiettivi già debitamente pesati e valutati.

Si cerca la pedina centrale in difesa… Brosco nel mirino

Gli interventi da operare per rafforzare la base sembrano più o meno già chiari, frutto delle evidenze di questa prima parte di stagione. In difesa si andrà alla ricerca di quella pedina centrale non ingaggiata in estate che dovrebbe consentire – come è idea di Calabro – lo spostamento di Fazio sull’esterno. Un’ipotesi su cui probabilmente si lavorerà è quella di Riccardo Brosco, ventinovenne capitano dell’Ascoli, già nei mesi scorsi nei radar giallorossi. Un innesto che assicurerebbe fisicità e centimetri nei contrasti oltre che una buona “castagna” utile per variare le mosse sui piazzati. Pista non nuova.

E per l’attacco mister Calabro pensa a Michele Volpe

Come quella che conduce a Michele Volpe per l’attacco, nome rimasto in cima alle preferenze di Calabro – lo ha avuto a Viterbo – che potrebbe tornare d’attualità in caso di uscite dal reparto. Ristabilito dopo lo stop per la rottura del menisco a settembre, la punta del Frosinone potrebbe approfittare del mai tramontato interesse delle aquile per rimettersi in gioco e ritrovare la continuità perduta, al di là della scesa di categoria. Le valutazioni – su di loro e su altri profili – sono aperte. Tra una diecina di giorni il via alle danze.