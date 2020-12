Catanzaro, difesa sotto osservazione: a gennaio arrivi e partenze

Non impenetrabile ma nemmeno poi così male dal punto di vista dei numeri. Anzi, addirittura meglio dello scorso anno, su quest’ultimo piano, per clean sheet guadagnate e media reti subite a partita. E’ il perfetto specchio della classifica ciò che viene fuori analizzando nel dettaglio il rendimento del reparto difensivo del Catanzaro fin qui. Diciotto gol incassati in sedici incontri – due in meno rispetto alla stagione passata con Auteri in sella – e porta inviolata in ben quattro match di campionato (Paganese, Vibonese, Casertana e Teramo) rispetto ai tre del più recente passato. Non il miglior dato tra le pretendenti alla terza piazza – Teramo e Catania hanno saputo fare di meglio – ma numeri da leggere comunque in maniera oggettiva, tenendo conto del fatto, per esempio, che senza la plateale sbracatura di Terni – quasi un terzo delle impallinature di quest’anno è arrivata proprio in quella sbandata – le statistiche sarebbero state alla fine differenti.

QUADRATURA – C’è voluto un po’ di rodaggio ma alla lunga una quadratura di massima è stata trovata da Calabro che ha dovuto accettare il dirottamento del leader Fazio al centro – «Non era stato ingaggiato per quel ruolo» le sue parole qualche settimana fa – aspettare che la condizione di Martinelli tornasse a livelli accettabili dopo un ritiro da spettatore ed aggiungere alla coppia Riccardi – ultimo tra gli arrivati, dei tre certamente il meno tecnico. Questo il terzetto titolare più utilizzato, tutti gli altri a fare da rincalzi: lo “scongelato” Pinna che pure all’inizio si era ritagliato parecchio spazio, il bocciato Riggio – visto troppe poche volte fino allo stop di Natale – ed il fantasma Salines, mai schierato dal tecnico di Galatina né in campionato, né in coppa.

MERCATO – Organico e gerarchie che potrebbero cambiare da qui a poco con la sessione di scambi di gennaio alla quale il club giallorosso si affaccerà sicuramente alla ricerca di un altro centrale per il reparto. Brosco dell’Ascoli è solo uno dei nomi sul taccuino ma per lavorare in entrata occorrerà prima sfoltire. Un’operazione che potrebbe andare in porto già nelle prime battute di mercato è la partenza del giovane Salines: il placet del club per fargli fare le ossa altrove c’è e le impressioni positive suscitate dal ragazzo in allenamento dovrebbero dare al trasferimento i crismi del prestito. Altra uscita possibile – da capire la formula – è Riggio per il quale ci sarebbero già diversi estimatori nel girone. Difficile invece che venga interrotto l’accordo con il Lecce per Riccardi nonostante l’arrivo di un altro centrale ed il conseguente aumento della concorrenza nel ruolo.