Catanzaro, è Carlini il tuo supereroe

«Sono annate che vanno così: ci provi tanto ma non entra mai, poi alla successiva ogni pallone che tocchi va in rete». Ci aveva visto giusto, lo scorso aprile, Massimiliano Carlini. In pieno lockdown gli era toccato commentare il rendimento in chiaroscuro dei suoi primi mesi in giallorosso – nemmeno una rete segnata e prestazioni altalenanti – e senza scomporsi, con la calma propria di chi è esperto e ne ha viste tante in carriera, aveva replicato che in fondo «così va il calcio» ma dietro l’angolo c’è sempre unaa rivincita. Così è stato per lui: svoltata la congiuntura negativa del campionato scorso si è aperta una stagione da vero protagonista, condita da gol e giocate, un ruolo cucito su misura e tanto più entusiasmo.

DECISIVO – Guardando non solo al campionato ma anche alla Coppa Italia maggiore, il trentaquattrenne si è imposto finora come miglior realizzatore del gruppo con cinque centri, tre dei quali dal dischetto. Utili solo per accorciare le distanze i centri dagli undici metri di Potenza e Terni; ben più pesanti e decisivi i gol messi a segno su azione contro Foggia e Teramo che hanno fruttato alle aquile sei punti sonanti tra le mura amiche. Importante anche il gol realizzato alla prima stagionale contro la Virtus Francavilla: una firma – penalty anche in quell’occasione – che è valsa al Catanzaro il passaggio al secondo turno e la bella gita di Verona. Dove, tra l’altro, è stato suo anche il primo calcio di rigore della fortunata serie che ha portato al Genoa.

CAMALEONTE – Fin dai primi giorni d’avventura con Calabro i riflettori si erano concentrati su di lui. E si era capito subito che nel futuro assetto giallorosso proprio Carlini avrebbe ricoperto un ruolo di centralità assoluta. L’arcinota “mezzala di squilibrio” tanto cara al tecnico pugliese per il suo 3-5-2, già vista nelle precedenti puntate di Francavilla e Viterbo. Gli esperimenti sono andati avanti per un po’, a risultati alterni; poi la svolta con l’avanzamento sulla trequarti ed il taglio di una nuova dimensione tattica per lui, del tutto compatibile anche con la regia di Corapi in mediana. Il risultato? Un crescente bottino anche di assist: per Fazio contro la Virtus Francavilla, per Evacuo e Curiale contro la Turris. Più supereroe di così..