Vaccino, Ghirelli: ‘Favorevole all’obbligatorietà per la C’

Partita ufficialmente ieri con le prime dosi riservate agli operatori sanitari, la campagna di immunizzazione da Covid-19 sarà presto estesa su base volontaria a tutta la popolazione. Queste le intenzioni del governo, ribadite a più riprese dal premier Conte e dal ministro della salute Speranza. Ed anche il mondo del pallone, nelle sue alte sfere, si dice pronto alla vaccinazione in tempi brevi. A ribadirlo, per la LegaPro, ci ha pensato il presidente Ghirelli – accogliendo l’invito formulato nelle ore precedenti dal presidente dell’Olbia Calcio, Alessandro Marino – di rendere obbligatoria l’immunizzazione per tutti i tesserati.

«VACCINO OBBLIGATORIO» – «Pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, renderei il vaccino obbligatorio per il nostro mondo – ha affermato Ghirelli – In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo. Le autorità sanitarie europee e nazionali hanno stabilito delle priorità per le vaccinazioni e a quelle dobbiamo attenerci». Un’apertura mica da poco che si vedrà nei prossimi giorni che tipo di risposta avrà anche dai protagonisti del campo. Nell’attesa Ghirelli ha dettato ancora la linea: «insistere con il lavoro continuo di prevenzione, informazione ed educazione così come si sta facendo dal momento in cui abbiamo ripreso a giocare – ha detto – I controlli e lo screening a cui sottoponiamo il cosiddetto gruppo squadra forniscono dati utili anche per un contesto al di fuori del calcio e questi dati sono a disposizione».