Catanzaro futsal, l’assessore allo Sport Cavallaro rassicura: ‘La società potrà giocare senza più problemi’

“Il PalaGallo è stato chiuso solo a causa di alcuni, necessari approfondimenti contrattuali fra l’amministrazione comunale e la Catanzaro servizi resisi indispensabili proprio per il comportamento, per certi versi inadempiente, della società in house di Palazzo De Nobili”.

Lo ha affermato, replicando alla nota della società di Calcio a 5 Catanzaro futsal, l’assessore allo Sport Domenico Cavallaro. “Mi dispiace che un disguido nei rapporti fra il Comune e la sua società partecipata, responsabile per la gestione delle aperture-chiusure del palazzetto, abbia costretto una realtà importante come il Catanzaro futsal, che ben conosce le dinamiche interne alla Catanzaro servizi, a sostenere una serie di costi aggiuntivi che l’hanno messa in gravi difficoltà. I problemi, comunque, sono stati oggetti di un’apposita riunione e posso rassicurare che sono stati completamenti superati. A nome dell’amministrazione, e della stessa Catanzaro servizi, mi scuso con il Catanzaro futsal per i disagi causati in questo periodo”.