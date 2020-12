Catanzaro, voglia di ricominciare: ripresa sul campo e primo summit di mercato

Panettoni e spumanti possono ormai essere messi da parte: per il Catanzaro le feste sono più o meno terminate e con il primo appuntamento del nuovo anno alle porte – giorno 10, al “Ceravolo”, si tornerà a battagliare contro la Viterbese – la priorità è tornata ad essere il campo. Quest’oggi, a Giovino, il raduno parziale del gruppo che ha interessato tutti gli elementi rimasti in città per il Natale. Menù leggero, per loro: solo una porzione di lavoro al “Gullì”, poi una sgambata in pineta per sgrassare ed iniziare a riprendere il tono muscolare. Ci ha pensato la pioggia a dare l’alt: abbondante e violenta tanto da rendere il fondo del centro sportivo un pantano. Tanto anche da far preoccupare lo staff in vista dell’allenamento di domani, il primo con la truppa di nuovo al completo agli ordini di Calabro.

MERCATO – Anche dietro le scrivanie di via Gioacchino da Fiore, oggi, è ripresa a pieno ritmo l’attività. Ed al centro dei ragionamenti è finito come ovvio il tema del mercato con il summit tra i vertici societari che servirà da indirizzo per i prossimi giorni. La sensazione è che pochi movimenti verranno fatti e che si agirà con il bilancino per mantenere il rapporto tra entrate ed uscite. Volpe resta obiettivo per l’attacco – piace al tecnico che già lo aveva chiesto in estate – e l’arrivo di un ulteriore rinforzo in difesa non scalfirà la posizione di Riccardi – che completerà il prestito fino a giugno in maglia giallorossa. Indiziati ad uscire, a questo punto, sono sempre più Salines e Riggio.