“Catanzaro, cresci ancora”: Foresti traccia la sfida giallorossa per il 2021

L’anno appena terminato ha posto le basi e consentito di fare un po’ d’ordine; da quello venturo ci si aspetta la spinta decisiva per raggiungere l’obiettivo. Si vive così, in casa Catanzaro, la transizione tra il vecchio e il nuovo anno. Con l’indubbia soddisfazione per ciò che è stato fatto nella prima parte di stagione e con una buona dose d’ottimismo che moltiplica la voglia di ricominciare. Basta ascoltare il diggì Foresti per capirlo: «La sfida del 2021 sarà quella di migliorarci ancora».

VICINI ALL’ECCELLENZA – In campo non è andata poi tanto male ai giallorossi visto il pieno rispetto degli obiettivi prefissati. «Chiudere l’anno con quei tre o quattro punti in più avrebbe significato centrare l’eccellenza – ha ammesso il diggì – ma è bene guardare il bicchiere mezzo pieno e considerare il fatto che la squadra li avrebbe comunque meritati. Sono stati mesi importanti quelli appena passati, l’auspicio è che si possano ricordare con un sorriso in futuro». Inorgoglisce la classifica – «il terzo posto in questo girone non è cosa da poco» – così come l’aver ben figurato con tutte – «dominati effettivamente solo dalla Ternana capolista». Il punto di svolta? L’acceso post gara contro il Palermo, forse: quando proprio Foresti tuonò al gruppo. «Sarà un caso ma dopo quella sfuriata abbiamo iniziato a carburare bene. Ero sicuro che li avrei colpiti nel loro io e la reazione ha dimostrato quanto questa squadra sia composta da uomini veri».

DIETRO LA SCRIVANIA – Anche dietro le quinte molto è cambiato in questi mesi con una certosina opera di ricostruzione partita dalle fondamenta. «Ci siamo strutturati come voleva il nostro presidente e siamo migliorati sotto tutti i punti di vista – ha proseguito il diggì – Il gruppo che siamo riusciti a creare è fantastico e moltiplicherà gli sforzi nei mesi a venire». Quando, si spera, il rapporto con i tifosi potrà farsi anche più diretto ed intenso. «Questo l’auspicio più grande per il 2021: che possa finire la pandemia e che possa rivedersi sugli spalti la tifoseria che ho sempre ammirato da “avversario”. Continueremo a lavorare per migliorarci, in ogni settore. E ad inseguire ciò che questa piazza merita».

SPERANZE E MERCATO – Passaggio obbligato per farlo sarà il mercato di prossima apertura, dal quale Calabro ed il club contano di poter trarre i giusti correttivi. Non troppi a quanto pare – «due o tre movimenti in uscita, altrettanti in entrata» – quanto basta però per far compiere il salto di qualità. «Il gruppo attuale è meraviglioso e solido – le parole di Foresti – e c’è piena consapevolezza che in quadro di progettualità biennale cambiare ogni sei mesi sarebbe controproducente. Sappiamo chi ha dato meno e chi è scontento – ha aggiunto – e valuteremo il da farsi. Il direttore Cerri è già al lavoro su questo: difesa ed attacco sono reparti già forniti nei quali pensiamo di rafforzarci ulteriormente». Nella letterina al nuovo anno, insomma, tante certezze e belle speranze.