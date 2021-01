Mercato, dopo il divertente social accostamento cromatico a Messi si punta più concretamente a Volpe

Non sarà ovviamente Lionel Messi il rinforzo d’attacco che il Catanzaro pescherà dal mazzo del prossimo mercato. Eppure è stato suggestivo ed ha fatto parecchio sorridere, quest’oggi, l’accostamento sui social ufficiali del club del fuoriclasse blaugrana alle aquile. “I nostri colori ti donano” il messaggio di fondo, gettato lì a battuta: una irreale avance che però ha attizzato gli animi della tifoseria, scaldandoli alla vigilia dell’apertura della nuova sessione di scambi.

Anche perché l’attacco è proprio uno dei reparti che i giallorossi puntano a rafforzare di più nell’ormai prossima finestra e si vedrà da domani come. L’obiettivo numero uno si chiama Michele Volpe, anelato già in estate da Calabro, ancora sul taccuino dei desideri a cui si proverà a dare concretezza. I primi movimenti però dovrebbero riguardare le uscite, tra addii definitivi e giri in prestito altrove.

Con quest’ultima formula dovrebbero liberare gli armadietti Salines e Riggio con il centrale ex Crotone – su cui nelle scorse settimane si erano accesi i fari di una cinquina di altri club – indirizzato verso Monopoli. Mercato a parte, è ricominciato a pieni giri il lavoro sul campo dopo le feste: squadra anche oggi di stanza al “Federale” con i primi appunti di tecnica e tattica in vista del primo appuntamento dell’anno contro la Viterbese.